Курс евро упал ниже 70 рублей впервые с 21 февраля 2020 года

Сегодня курс евро снизился ниже 70 рублей впервые с 21 февраля 2020 года. Это следует из данных Московской биржи.

Евро в 18.56 стоил 69,8 рубля, подешевев на 4,95 рубля по сравнению с уровня закрытия предыдущих торгов, которые проводились 29 апреля.

Доллар в свою очередь к этому моменту подешевел до 66,3 рубля, что произошло впервые с 6 марта 2020-го. Таким образом, курс валюты Соединенных Штатов снизился на 4,66 рубля.

В итоге Банк России снизил на 5 мая официальный курс американской валюты на 1,6 рубля, до 69,4 рубля за доллар, а европейской — на 1,8 рубля, до 72,7 рубля за евро.

При этом РИА Новости в своем Telegram-канале отмечает, что валюту в обменниках, несмотря на быстрое укрепление рубля, приобретают у населения чуть дешевле биржевого курса, а продают существенно дороже (на 15–20 рублей).