Курс евро упал ниже 100 рублей

Курс евро на Мосбирже упал ниже 100 рублей. До таких значений валюта не опускалась с 12 сентября, следует из данных площадки.

По данным на 12.12 курс составлял 99,95 рубля, однако затем замедлил снижение.

Как ранее сообщал «Татар-информ», курс доллара сегодня тоже снизился до значений середины сентября, в 11.19 преодолев отметку в 95 рублей. Падение стоимости валюты продолжается — на 12.13 курс составляет 94,27 рубля.