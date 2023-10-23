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Курс евро упал ниже 100 рублей
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Курс евро на Мосбирже упал ниже 100 рублей. До таких значений валюта не опускалась с 12 сентября, следует из данных площадки.
По данным на 12.12 курс составлял 99,95 рубля, однако затем замедлил снижение.
Как ранее сообщал «Татар-информ», курс доллара сегодня тоже снизился до значений середины сентября, в 11.19 преодолев отметку в 95 рублей. Падение стоимости валюты продолжается — на 12.13 курс составляет 94,27 рубля.
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