Курс евро на российском рынке впервые за полгода превысил 100 рублей

Курс евро на российском межбанковском рынке превысил 100 руб. впервые с 12 февраля 2025 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным на 10:07 мск, курс евро увеличился на 1,41% - до 100,271 рубля. В это же время курс доллара на российском межбанковском рынке вырос на 1,48%, до 85,74 рубля

Торги евро были приостановлены на Московской бирже летом 2024 года. После этого действительно репрезентативным для рубля стал только курс юаня, биржевые торги по которому идут с 10.00 до 19.00 мск.