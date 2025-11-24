news_header_top
Экономика 24 ноября 2025 14:41

Курс евро на межбанке впервые с 10 июля опустился ниже 90 рублей

Фото: © «Татар-информ»

Сегодня, 24 ноября, курс евро на российском межбанковском рынке впервые с 10 июля текущего года опускался ниже 90 рублей. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает ТАСС.

К 14.00 по московскому времени курс европейской валюты снизился на 1,26% – до 89,89 рубля.

Одновременно курс евро на Forex понизился на 1,38% – до 89,809 рубля.

Позднее европейская валюта частично отыграла снижение. На 14.15 по Москве ее курс на межбанке равнялся 90,63 рубля (снижение на 0,44%), а на Forex – 89,88 рубля (снижение на 1,28%).

В то же время курс американского доллара на межбанке продемонстрировал снижение на 0,58% – до 78,54 рубля.

