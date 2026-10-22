Курс духовно-нравственной культуры в школах выстроят вокруг 17 ценностей

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Учебники по новому предмету «Духовно-нравственная культура России» (ДНКР) для шестых и седьмых классов поступят в школы к 1 сентября 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ.

Ранее единые государственные учебники по ДНКР для пятых-седьмых классов включили в федеральный перечень. По словам главы Минпросвещения РФ Сергея Кравцова, учебники для пятых классов поступят в школы до конца 2026 года.

Содержание курса для пятых-седьмых классов выстроят вокруг 17 ценностей, закрепленных указом Президента РФ Владимира Путина от 9 ноября 2022 года № 809. Как отметил Кравцов, их будут раскрывать последовательно – от малых поступков к осознанной социальной ответственности – через примеры героев.

Одной из особенностей учебников станут видеосюжеты, посвященные героям России.

Школьники пятых классов начнут изучать ДНКР со второго полугодия 2026/2027 учебного года, а шестиклассники и семиклассники – с 1 сентября 2027 года.