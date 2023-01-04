Курс доллара впервые в 2023 году вырос до 72 рублей

Сегодня, 4 января, курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже впервые в новом году превысил 72 рубля. Это следует из данных торгов.

К 15.50 по Москве курс американской валюты достиг 72,035 рубля, увеличившись более чем на 89 копеек. Впрочем, затем он начал снижаться и к 17.42 опустился до 71,8175 рубля.

При этом курс евро к 15.20 поднялся до 76,34 рубля (рост на 1,54 рубля). К 17.44 европейская валюта подешевела до 76,2150 рубля.

В свою очередь курс юаня к 15.30 вырос до 10,286 рубля (увеличение на 17 копеек). К 17.45 он снизился до 10,235 рубля.