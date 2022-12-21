Курс доллара впервые с 11 мая превысил 70 рублей

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Сегодня, 21 декабря, курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже впервые с 11 мая превысил 70 рублей. Это следует из данных торгов.

К 7.10 по Москве курс американской валюты достиг 70,0425 рубля. Впрочем, затем он начал снижаться и к 8.07 опустился до 69,66 рубля.

При этом курс евро к 7.10 поднялся до 74,47 рубля. К 8.15 европейская валюта подешевела до 74,055 рубля.

В свою очередь курс юаня к 7.10 вырос до 9,999 рубля. К 8.15 он снизился до 9,977 рубля.