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Экономика 23 января 2024 08:36

Курс доллара снизился до 87,73 рубля

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На открытии торгов курс доллара снижался до уровня 87,73 рубля, или на 7 копеек. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

В то же время курс евро, напротив, показал рост, составив 95,85 рубля. Подорожание относительно предыдущего дня составило 3,75 копейки.

Также укрепился юань — +0,25 копейки, до 12,193 рубля.

Напомним, что накануне открытие торгов началось со снижения рубля относительно доллара. Курс доллара повышался до 88,37 рубля, евро – до 96,34.

#курс доллара
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