Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые за полмесяца

Впервые с 16 января курс доллара преодолел отметку в 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Кроме того, в ходе торгов курс юаня составил 12,5 рубля — такой планки он в последний раз достигал 9 января.

К 7.19 доллар вырос на 0,47% — до 90,15 рубля, а спустя минуту курс юаня составил 12,519 рубля. Таким образом, валюта КНР выросла на 0,26% с начала торгов 29 января.

По данным на 7.41 курс доллара преодолел отметку в 90,2 рубля. По последней информации (на 8.49 мск) он оценивается в 90,18 рубля