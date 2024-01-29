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Курс доллара поднялся выше 90 рублей впервые за полмесяца
Впервые с 16 января курс доллара преодолел отметку в 90 рублей. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Кроме того, в ходе торгов курс юаня составил 12,5 рубля — такой планки он в последний раз достигал 9 января.
К 7.19 доллар вырос на 0,47% — до 90,15 рубля, а спустя минуту курс юаня составил 12,519 рубля. Таким образом, валюта КНР выросла на 0,26% с начала торгов 29 января.
По данным на 7.41 курс доллара преодолел отметку в 90,2 рубля. По последней информации (на 8.49 мск) он оценивается в 90,18 рубля
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