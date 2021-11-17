Курс доллара увеличился до 73,19 рубля

Сегодня на открытии торгов курс доллара составил 73,185 рубля. Таким образом, с окончания торгов 16 ноября он вырос на 5,5 копейки, следует из данных Московской биржи.

На 12.48 стоимость доллара чуть снизилась и держится на отметке в 72,82 рубля. В то же время курс евро 17 ноября уменьшился на 17,25 копейки и достиг значения в 82,545 рубля.

Кроме того, индекс Мосбиржи на российском рынке акций вырос на 0,01% — до 4120,23 пункта

16 ноября наблюдался максимальный с 22 октября рост доллара — до 73,41 рубля. Курс евро вчера также увеличился — до 83,37 рубля.