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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 88,6 рубля
Курс доллара при открытии торгов на Мосбирже снизился до 88,6 рубля (-2 копейки по сравнению с закрытием 27 мая). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Однако на валютном рынке подорожал курс евро – до 96,39 рубля (+11 копеек).
Юань остался практически без изменений – 12,175 рубля (-0,2 копейки).
Казахстанский тенге на Мосбирже сейчас стоит 0,20 рубля.
Белорусский рубль торгуется на отметке 27,99 рубля (-0,09 рубля).
Торги золотом открылись на уровне 6730 рублей, а серебра – 121 рубль.
Индекс Московской биржи составил 3299 пунктов.
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