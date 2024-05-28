Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 88,6 рубля

Курс доллара при открытии торгов на Мосбирже снизился до 88,6 рубля (-2 копейки по сравнению с закрытием 27 мая). Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Однако на валютном рынке подорожал курс евро – до 96,39 рубля (+11 копеек).

Юань остался практически без изменений – 12,175 рубля (-0,2 копейки).

Казахстанский тенге на Мосбирже сейчас стоит 0,20 рубля.

Белорусский рубль торгуется на отметке 27,99 рубля (-0,09 рубля).

Торги золотом открылись на уровне 6730 рублей, а серебра – 121 рубль.

Индекс Московской биржи составил 3299 пунктов.