Экономика 13 мая 2026 14:38

Курс доллара на межбанковском рынке РФ опустился ниже 73 рублей впервые с 2023 года

Курс доллара на российском межбанковском рынке составил 72,975 рубля (снижение на 1,11%), свидетельствуют данные торгов на 12:43 мск 13 мая, сообщает «Ъ». Показатель опустился ниже 73 рублей впервые с 19 февраля 2023 года.

Одновременно на 1,34% – до 85,45 рубля – снизился курс евро на межбанке. Последний раз евро опускался ниже 86 рублей 5 июня 2023 года.

По актуальным данным, европейская валюта слегка отыграла падение и торгуется на уровне 85,98 рубля. Доллар к тому же моменту поднялся до 73,44 рубля.

