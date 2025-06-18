Курс доллара демонстрирует разнонаправленную динамику после решений ФРС США

Курс доллара к основным мировым валютам не показал единой динамики после публикации результатов заседания Федеральной резервной системы США. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно данным торгов на 21:57 мск, курс евро к доллару снизился до 1,1476 доллара с предыдущего значения 1,1486. Одновременно курс доллара к японской иене также сократился – до 145,03 иены против 145,24 иены на момент закрытия предыдущей сессии.

При этом индекс доллара, отражающий его стоимость относительно корзины валют шести крупнейших торговых партнеров США, вырос на 0,08% и составил 98,91 пункта.

До публикации итогов заседания ФРС наблюдалась иная картина: курс евро поднимался до 1,1498 доллара, доллар к иене снижался до 144,75, а индекс доллара опускался до 98,72 пункта.

По итогам заседания, ФРС сохранила ключевую процентную ставку на уровне 4,25-4,5% годовых. При этом американский регулятор пересмотрел в сторону повышения прогнозы по инфляции и безработице на 2025 год, а также ухудшил ожидания по росту ВВП.

Следующее заседание ФРС запланировано на 29–30 июля.