Куриное филе су-вид и пюре из тыквы: В Казани выбрали лучших поваров среди студентов

В Казанском торгово-экономическом техникуме прошел кулинарный конкурс «Здоровое питание – детям!» среди студентов-поваров. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по РТ.

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ

Команды за 2,5 часа приготовили по две порции блюда из птицы с двумя гарнирами и соусом.

Жюри оценили доступность выбранных молодыми поварами ингредиентов, способ их приготовления, оформление конкурсных блюд, а также подсчитали пищевую и энергетическую ценность блюд – судьям было важно, чтобы они соответствовали принципам здорового питания.

Фото: Казанский торгово-экономический техникум

Сотрудники республиканского Роспотребнадзора перед конкурсом провели блиц-опрос участников на знание санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания и про принципы здорового питания.

Фото: Пресс-служба Управления Роспотребнадзора по РТ

«Первое место в кулинарном конкурсе "Здоровое питание – детям!" заняла команда "Победа" из студентов четвертого курса. Они приготовили куриное филе методом су-вид, пюре из тыквы с добавлением киноа и семян горчицы, пюре из кешью и соус на основе авокадо с добавлением апельсинового фреша», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Фото: Казанский торгово-экономический техникум

Конкурс состоялся благодаря федеральному проекту «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография» для популяризации принципов здорового питания среди молодежи и повышения мотивации студентов к развитию по выбранной специальности.