Курильщики должны проходить диспансеризацию, заявил нарколог

Психиатр-нарколог, главный внештатный специалист Минздрава Московской области Виталий Холдин утверждает: курильщикам необходимо проходить диспансеризацию. По словам эксперта, у зависящих от курения людей повышен шанс серьезных заболеваний.

Так, флюрография грудной клетки поможет выявить на ранней стадии туберкулез, скрытые воспаления и грубые изменения тканей, характерные для курильщиков. Кроме того, необходимо сдавать анализы крови на уровень сахара и холестерин, поскольку риск развития диабета, атеросклероза и тромбозов у курильщиков гораздо выше.

«ЭКГ в покое помогает оценить сердечный ритм и выявить скрытую ишемию. Обязательно и измерение артериального давления, так как никотиновый спазм сосудов неизбежно ведет к ранней гипертонии», — отметил нарколог, беседуя с журналистом «Радио 1».