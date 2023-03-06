Курганский губернатор попросил Путина расширить преимущества для ТОР в регионах

В текущих условиях крайне сложно запустить и «раскачать» новые производства. Вариант ТОР (территорий опережающего развития), где резидентам предлагают готовую площадку и льготы на закупку части оборудования, налоговые преимущества, — это наиболее выигрышная стратегия, заявил в беседе с Президентом России Владимиром Путиным губернатор Курганской области Вадим Шумков.

«Мы обратились на имя Мишустина Михаила Владимировича в Правительство с просьбой как раз продлить срок действия [льгот для резидентов] ТОРов. Там в чем суть? Налоговые льготы, особенно в части страховых взносов, действуют только первые три года работы ТОРа, а потом они прекращают свое действие. Мы попросили продлить на весь срок действия ТОРов весь перечень налоговых льгот. На наш взгляд, это разумное предложение», — подчеркнул руководитель региона.

Кроме того, Шумков предложил пересмотреть ограничение по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». «Плюс, Владимир Владимирович, тоже просьба поддержать. По индустриальным паркам есть ограничение в рамках национального проекта „Малое и среднее предпринимательство [и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы]“ — не более пяти индустриальных парков на один регион», — напомнил он.

Губернатор предложил снять это ограничение, ведь создание подобных площадок позволит увеличить количество рабочих мест в регионах. Смягчение подобных правил особенно важно в сложившихся экономических условиях.