Курьеры поборются за миллион рублей на всероссийском конкурсе

Х5 объявила о старте ежегодного соревнования среди доставщиков — «Гонка курьеров», которое стартует 30 июня 2025 года. В мероприятии примут участие курьеры со всей страны. Главный приз — 1 миллион рублей.

Конкурс открыт для действующих самозанятых курьеров, а также для новых участников, которые присоединятся к компании до 30 июня. Проект направлен на поддержку и развитие профессии курьера в условиях активного роста сегмента доставки.

Формат соревнования включает три этапа:

• на первом этапе оцениваются количество дней доставки и рейтинг курьера;

• на втором этапе участников ждет онлайн-марафон с заданиями в Телеграм-боте;

• в финал выйдут 50 лучших курьеров, которые сформируют команды и отправятся в Москву. Компания покроет расходы на транспорт и проживание.

Финальные соревнования состоятся на одном из спортивных стадионов Москвы. Курьерам предстоит продемонстрировать скорость, точность и слаженную командную работу. Призовой фонд распределится следующим образом: 500 000 рублей – за первое место, 300 000 и 200 000 рублей – за второе и третье соответственно. Финал пройдет в формате спортивного шоу с участием популярных ведущих Бони и Кузьмича, с анонсами, прямыми трансляциями и экспертными комментариями.

Компания приглашает к участию 36 тыс. самозанятых курьеров из 73 регионов России, а также граждан Киргизии, Казахстана, Армении и Белоруссии. Возрастное ограничение – от 16 лет для граждан РФ и от 18 лет для иностранных участников. Регистрация осуществляется онлайн и занимает в среднем от одного до двух рабочих дней.

«Мы рады объявить о запуске третьей "Гонки курьеров", которая подтверждает нашу приверженность поддержке и развитию профессии курьера. В условиях растущего спроса на услуги доставки важно создавать возможности для самозанятых, позволяя им строить гибкий график и управлять своим доходом. Мы стремимся предложить нашим партнёрам лучшие условия сотрудничества и уверены, что это мероприятие станет отличной платформой для демонстрации их профессионализма и креативности», – отметила директор по персоналу Х5 Digital Наталья Касьянова.