Курьеров мошенников, забравших у 80-летней жительницы РТ миллион, будут судить

В суд передано дело о мошенничестве, совершенном в отношении 80-летней жительницы Лениногорска. Женщину обманули на миллион.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление произошло 30 апреля прошлого года. Двое злоумышленников под предлогом декларирования похитили у пенсионерки свыше 1 млн рублей. Забрав у женщины деньги, они уехали на автомобиле «Лада Калина». Правоохранители задержали аферистов по горячим следам на въезде в Казань.

Ущерб по делу возмещен полностью, автомобиль и телефоны изъяты, сообщает Прокуратура Татарстана.