news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 22 мая 2026 19:08

Курьеров мошенников, забравших у 80-летней жительницы РТ миллион, будут судить

Читайте нас в
Телеграм

В суд передано дело о мошенничестве, совершенном в отношении 80-летней жительницы Лениногорска. Женщину обманули на миллион.

Как следует из материалов уголовного дела, преступление произошло 30 апреля прошлого года. Двое злоумышленников под предлогом декларирования похитили у пенсионерки свыше 1 млн рублей. Забрав у женщины деньги, они уехали на автомобиле «Лада Калина». Правоохранители задержали аферистов по горячим следам на въезде в Казань.

Ущерб по делу возмещен полностью, автомобиль и телефоны изъяты, сообщает Прокуратура Татарстана.

#мошенники #курьеры #Прокуратура Татарстана
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

В Татарстане с помощью ИИ выявляют порядка 600 патологий сердца в день

22 мая 2026

Депутат Колесник заявил, что ВС России дадут жесткий ответ на удар по ЛНР

22 мая 2026
Новости партнеров