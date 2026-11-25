Курьерам с личными заказами запрещен проход в здания мировых судей. Об этом сегодня на заседании коллегии Минюста РТ сообщил заместитель министра Марат Низамиев.

Коллегия обсуждала вопросы обеспечения безопасности на судебных участках. По словам Низамиева, судебные участки оборудованы металлодетекторами, системами пропуска и видеонаблюдения, а каждый судья может в случае необходимости нажать на «тревожную кнопку». В рабочее время участки охраняются судебными приставами, а в нерабочее происшествия предупреждает охранно-пожарная сигнализация.

«Одной из мер в текущем году стал запрет курьерской доставки в здания мировых судей. Изменения внесены в приказ о правилах пребывания посетителей», – сказал замминистра.

Низамиев также отметил, за 2026 год судебные приставы предотвратили 418 попыток проноса запрещенных предметов, в том числе 3 единицы газового и травматического оружия, а также 2 электрошокера. Пропускная система также оборудована техникой, выявляющей должников и тех, кто скрывается от суда или следствия.

«Ежегодно проводятся учения по отработке действий сотрудников на случай чрезвычайной ситуации. В текущем году они состоялись на судебных участках Ново-Савиновского и Менделеевского районов. До конца года учения запланированы на участках Алексеевского и Московского районов Казани», – отметил замминистра.