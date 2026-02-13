Курьер телефонных мошенников будет выплачивать деньги обманутой жертве из своего кармана

Сотрудники правоохранительных органов напоминают, что если дотянуться до телефонных мошенников, которые, как правило, действуют из-за границы, практически невозможно, то их курьеров успешно находят, задерживают и сажают за мошенничество в особо крупном размере.

«Курьер понесет наказание по всей строгости закона. Даже взяв себе всего лишь какой-то процент из денег жертвы, он будет выплачивать всю сумму. А его заграничные курьеры, получив деньги обманутого человека, выйдут сухими из воды», – рассказал «Татар-информу» сотрудник правоохранительных органов.

