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Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в центре Москвы
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Суд арестовал курьера, который в центре Москвы сбил на электровелосипеде женщину, а затем скрылся, сообщает ТАСС.
22-летний юноша двигался на электровелосипеде по Нижней Красносельской, когда сбил женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась в больнице от тяжелых травм.
По данным агентства, виновник аварии скрылся, не оказав женщине помощь, скорую он также не вызвал.
В итоге молодой человек был задержан и арестован судом.
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