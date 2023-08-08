Курьер на электровелосипеде насмерть сбил женщину в центре Москвы

Суд арестовал курьера, который в центре Москвы сбил на электровелосипеде женщину, а затем скрылся, сообщает ТАСС.

22-летний юноша двигался на электровелосипеде по Нижней Красносельской, когда сбил женщину-пешехода. Пострадавшая скончалась в больнице от тяжелых травм.

По данным агентства, виновник аварии скрылся, не оказав женщине помощь, скорую он также не вызвал.

В итоге молодой человек был задержан и арестован судом.