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Курьер мошенников из Зеленодольска успел заработать 25 тысяч, обманывая пенсионеров
В Зеленодольске полицейские задержали пособника телефонных мошенников. Об этом сообщают в пресс-службе МВД по РТ.
Как сообщают в ведомстве, в полицию Зеленодольска с сообщением о мошенничестве обратились три пенсионерки. Схема стандартная: мошенники обзванивали пожилых женщин и сообщали, что по вине их родственников произошло ДТП. Для урегулирования ситуации звонившие просили заплатить крупную денежную сумму. Для правдоподобности злоумышленники просили положить в пакет вместе с наличностью вещи – постельное белье, полотенца и другие предметы первой необходимости.
Введенные в заблуждение пенсионеры, доверившись звонившим, собирали все имеющиеся у них сбережения и передавали прибывшему к ним курьеру.
Так, 83-летняя женщина, пытаясь спасти свою подругу от уголовного преследования, отдала 100 тысяч рублей. Две 75-летние пенсионерки, вызволяя свою дочь и внучку, отдали по 150 тысяч и 195 тысяч рублей.
Оперативники выяснили, что за деньгами ко всем потерпевшим приезжал один и тот же молодой человек – 23-летний житель Зеленодольска.
Парень рассказал, что в одном из мессенджеров откликнулся на объявление о работе в качестве посыльного. Он забирал у пожилых граждан деньги, которые затем переводил на указанные счета. В качестве вознаграждения ему обещали 5 % от каждой полученной суммы. Всего молодой человек своей криминальной деятельностью успел заработать 25 000 рублей.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проверяется причастность мужчины к свершению аналогичных преступлений, выявляются соучастники.
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