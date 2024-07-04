Курьер мошенников из РТ, похитивший у пенсионеров более полумиллиона, попался полиции

В Бугульме полицейские задержали курьера мошенников, обманывавших пожилых жителей Татарстана. Схема обмана всех заявителей оказалась идентична. Пострадавшие сообщили, неизвестные похитили у них деньги под предлогом «Ваш родственник попал в беду». Об этом сообщает пресс-служба МВД по РТ.

Так, 86-летняя жертва мошенников сообщила, что ей позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сказал, что ее дочь стала виновницей ДТП, в котором пострадал другой человек. Чтобы спасти дочь от уголовной ответственности, нужно было отдать все свои сбережения. Напуганная пенсионерка поверила звонившему и передала 175 тысяч курьеру, который приехал к ней. Позже она связалась со своей дочерью и поняла, что ее обманули, после чего обратилась в полицию.

Таким же образом мошенники обманули еще одну жительницу Бугульмы. 89-летняя пенсионерка отдала 350 тысяч ради спасения своей дочери от уголовной ответственности.

Позже полицейские нашли курьера. Им оказался 23-летний местный житель. Выяснилось, что молодой человек хотел заработать. Ему нужно было ездить по указанным адресам и забирать деньги. Затем он переводил полученные средства на указанные счета, забирая себе процент за выполненную работу. Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».