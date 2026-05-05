«Курбан-фест» со сценической программой, детскими зонами и ярмаркой пройдет в Казани 27 мая

Праздничные мероприятия для детей и семей организуют в городах и районах Татарстана в честь Курбан-байрама. Мухтасибаты традиционно проводят их в парках и на территориях рядом с мечетями, где для гостей готовят разнообразную программу, сообщили на пресс-конференции ДУМ РТ в «Татар-информе».

Посетителей ждут угощения, конкурсы, викторины, эстафеты, батуты, национальные игры, спортивные соревнования и культурные выступления. На площадках будут работать торговые точки, где можно будет приобрести халяльные продукты по доступным ценам. Отдельное внимание организаторы уделят детским активностям.

В Казани 27 мая пройдет городской семейный праздник «Курбан-фест». Он состоится в детском парке «Елмай» с 13:00 до 17:00.

По информации организаторов, для гостей подготовят сценическую программу, детскую зону с развлечениями, уличный театр с элементами исторической реконструкции, мастер-классы, ярмарку и фуд-корт под открытым небом.