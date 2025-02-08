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На главную ТИ-Спорт 8 февраля 2025 14:08

Курбан Бердыев исключил из состава игрока «Турана», пристававшего к девушке

Курбан Бердыев исключил из состава игрока «Турана», пристававшего к девушке
Фото: "Татар-Информ"

Главный тренер футбольного клуба «Туран» Курбан Бердыев отстранил футболиста своей команды Нахида Алиева за приставания к девушке. Об этом сообщает Sputnik Азербайджан.

По данным источника, инцидент произошел в одном из отелей Баку, в котором остановилась команда. Алиев пытался насильственным путем добиться внимания от девушки, не отвечавшей ему взаимностью. В решении конфликта подключилась охрана отеля.

Бердыев исключил Алиева из основного состава, а также отстранил от тренировок.

#спорт #футбол
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