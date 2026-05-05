Курбан-байрам – 27 мая в Казани: время праздничного намаза, 17 площадок мест для жертвоприношений и рост нисаба

Курбан-байрам в Татарстане в этом году отметят 27 мая – день объявлен нерабочим. В мечетях пройдут праздничные намазы (в Казани – с 2:15), после чего начнется трехдневный забой жертвенных животных на специально отведенных площадках. Об особенностях празднования в этом году рассказали сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе».





Курбан-байрам символизирует преданность, веру и милосердие

Порядок проведения Курбан-байрама

В этом году Курбан-байрам, который отмечается в 10-й день месяца Зуль-хиджа, выпадает на 27 мая. Этот день объявлен нерабочим – соответствующий указ подписал Раис республики.

Курбан-байрам символизирует преданность, веру и милосердие. Согласно исламскому преданию, пророк Ибрагим (Авраам) получил во сне повеление от Аллаха принести в жертву своего сына Исмаила – это стало испытанием его веры. Когда он был готов исполнить волю Всевышнего, жертва была заменена бараном.

В память об этом мусульмане по всему миру совершают курбан – ритуальное заклание животного. Мясо традиционно делят на три части: одну оставляют семье, вторую передают родственникам и друзьям, третью – нуждающимся.

Порядок проведения Курбан-байрама в Татарстане утвердил Совет казыев (шариатских судей) и Совет улемов (исламских ученых) Духовного управления мусульман (ДУМ) РТ.

Во всех мечетях Татарстана пройдет праздничный намаз. В Казани он начнется ранним утром: в 2:15 – утренний намаз с чтением Корана, в 3:15 – праздничная проповедь (вагаз), а в 3:45 – гает-намаз. Его традиционно совершают примерно через полчаса после восхода солнца.

Казый Казани Булат Мубараков напомнил, что дни с 26 по 30 мая – это дни такбира ат-Ташрик, когда после каждого фарз-намаза (обязательного пятикратного намаза) верующие произносят такбир-ташрик: «Аллаху Акбар, Аллаху Акбар! Ля иляха илляЛлаху уаЛлаху Акбар. Аллаху Акбар уа лилляхиль-хамд». Этот текст – слова прославления Аллаха, которые читаются вслух мужчинами и шепотом женщинами.

17 площадок для жертвоприношения

Забой животных начнется после праздничного намаза и продлится в течение трех дней. В Казани забойные цеха будут организованы в 17 специально отведенных местах:

Комплекс «Курбан Байрам» (Братьев Петряевых, 6)

Мечеть «Гадел» (Оренбургский проезд, 193)

Мечеть «Ризван» (Хусаина Мавлютова, 48а)

Мечеть «Тынычлык» (жилой массив Мирный, Мелитопольская, 15)

Мечеть «Марджани» (Каюма Насыри, 17)

Мечеть «Апанаевская» (Каюма Насыри, 27)

Мечеть «Иман Нуры» (жилой массив Нагорный, Дорожная, 32а)

Мечеть «Куддус» (жилой массив Карьер, Яснополянский переулок, 16)

Мечеть «Билял» (жилой массив Вознесенское, Иркен, 29)

Мечеть «Биста Нуры» (жилой массив Новая Сосновка, Пионерская, 5)

Мечеть «Казан Нуры» (Фатиха Амирхана, 3)

Мечеть «Салихжан» (Бестужева, 66);

Мечеть «Фатиха» (жилой массив Кадышево, Рихарда Зорге, 2а)

Мечеть «Рамазан» (Окольная, 25б)

Мечеть «Маулид» (жилой массив Залесный, Селянская, 23)

Мечеть «Ахмадзаки» (жилой массив Залесный, Осиновский переулок, 16а)

Мечеть «Жомга» (жилой массив Юдино, Ильича, 4)

«Все забойные цеха подготовлены и соответствуют специальным требованиям, заказы принимаются», – подчеркнул заместитель председателя ДУМ РТ, имам-хатыб мечети «Марджани» Равиль Зуферов.

Забой жертвенных животных в Казани продолжится до 20:13 (захода солнца) третьего дня, 29 мая. О требованиях к жертвенному животному в нашем проекте «Чай с хазратом» подробно рассказал имам-хатыб мечети «Гаиля» Рустам Хайруллин.

Нисаб за год вырос вдвое – до 100 тыс. рублей

В этом году заметно вырос размер нисаба – суммы свободных средств (за вычетом долгов и обязательных расходов), при наличии которой для мусульман становится обязательным совершение жертвоприношения в дни Курбан-байрама.

«Женщина делает это не своими руками и кому-то это поручает, но денежный расход она обязана выполнить», – добавил казый Казани Булат Мубараков.

По нормам шариата нисаб равен стоимости 595 граммов серебра. По текущему курсу на май 2026 года он составляет около 100 тыс. рублей. Как пояснил казый, в эту сумму входят не только деньги, но и любой «излишек» имущества – в том числе драгоценности.

Ранее, когда ДУМ РТ объявляло нисаб для выплаты фитр-садака, сумма была выше – 120 тыс. рублей. В прошлом году порог для Курбана, напротив, был почти вдвое ниже – 43 тыс. рублей. Изменения связаны исключительно с колебаниями стоимости серебра.

Булат хазрат уточнил, что нисаб имеет значение только для обеспеченных мусульман. Если состояние человека не достигает этого порога, жертвоприношение для него не является обязательным, однако он может его совершить – и оно будет принято.

Возможно, в связи с ростом нисаба, число жертвоприношений в республике снизится, но, считает казый Казани, таковы правила шариата. Если нисаб будет зависеть от чьих-то интересов, от религии ничего не останется, уверен он.

«Даже если не останется никого, кто должен делать курбан, мы не имеем права этого [нисаба] менять», – сказал Булат хазрат.

Национальные игры и отбытие первых паломников

В честь праздника Курбан-байрама в городах и районах Татарстана на территории мечетей и парков местные мухтасибаты организуют семейные праздничные мероприятия. Организаторы сообщают, что для посетителей будут подготовлены «угощения, конкурсы, викторины, эстафеты, батуты, национальные игры, спортивные соревнования и культурная программа».

В частности, такая программа пройдет в Казани – 27 мая в детском парке «Елмай» на набережной Казанки состоится общегородской праздник «Курбан-фест». Начало праздничной программы назначено на 13:00. Для гостей будут организованы: детская зона с активности, арт-постановка уличного театра с элементами исторической реконструкции, мастер-классы, ярмарка, фудкорт под открытым небом.

Курбан-байрам напрямую связан с хаджем, отметил Равиль хазрат. Праздник жертвоприношения наступает на следующий день после стояния на горе Арафат – одного из ключевых обрядов паломничества.

Он также сообщил, что первая группа хаджиев из Татарстана вылетит 16 мая. Квота для республики в этом году не изменилась и составляет 1800 человек.

«Каждую группу сопровождает опытный руководитель хазрат, знающий арабский язык и законы Королевства Саудовская Аравия, и наши врачи», – рассказал Равиль хазрат.