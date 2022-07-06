Курбан-байрам-2022: все правила праздника и сколько стоит барашек

Приближается второй главный праздник мусульман – Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Имам мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин рассказал для «Татар-информа», как стоит провести этот праздник, и ответил на насущные вопросы.

Имам мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин рассказал, как стоит провести Курбан-байрам Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Когда будет?

С 9 по 11 июля.

В 2022 году празднование начнется 9-го числа с коллективного гает-намаза в мечетях. Время праздничной молитвы устанавливается Духовным управлением того региона, в котором вы находитесь.



В Казани установлен следующий порядок: 02:30 – утренний намаз 02:35-03:10 – рецитация Священного Корана 03:10-03:40 – праздничный вагаз 03:41 – гает-намаз 03:45 – проповедь на арабском языке, чтение Корана, дуа



В Татарстане праздничные дни будут длиться два дня (9 и 10 июля) вместо положенных трех.

Как подготовиться к празднику?

В идеале начать усиленно совершать благие дела за 10 дней до праздника. За день до Курбан-байрама стоит держать пост (ураза). 8 июля (9-е Зуль-хиджа) – День Арафа (Гарэфэ). Пока паломники, совершающие хадж, находятся на Арафате, остальным правоверным следует поститься.

В этом году день Арафа выпадает на пятницу, поэтому уразу стоит держать два дня – четверг и пятницу (7 и 8 июля).

8, 9 июля и 10, 11, 12 июля наступают дни такбира Ат-Ташрик. В эти дни (начиная с утреннего (фаджр) намаза 8 июля до икенде (аср) намаза 12 июля включительно) после каждого обязательного намаза (23 раза) верующие произносят такбир-ташрик:

«Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илляллаху валлаху акбар. Аллаху акбар ва лилляхиль хамд»

Перевод: «Аллах превыше всего, Аллах превыше всего; нет бога, кроме Него. Аллах превыше всего, Аллах превыше всего, и лишь Ему истинное восхваление».

Перед праздником следует подготовить дом: уборка, украшение. А также подготовить и себя – совершить полное омовение (гусль). Татары обычно ходят накануне в баню. Важно заранее запланировать, в какой мечети будете молиться и на какой площадке закалывать животное.

Курбан-байрам – праздник, в который следует совершать богоугодные дела Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как провести Курбан-байрам?

В первую очередь это праздник, в который следует совершать богоугодные дела.

«Курбан-байрам – это социально значимый проект. Любой наш праздник имеет важность для общества.

Первое – это семья. В первую очередь мы должны провести этот праздник с семьей. Поддерживать родственные связи – это обязанность мусульманина. А такие праздники, как Курбан-байрам, – это повод собрать или навестить родственников, уделить время родным», – объясняет Рустам хазрат.

Что будет после гает-намаза?

После совершения праздничного намаза в специально отведенных местах начнутся обряды жертвоприношения. В Казани забой жертвенных животных продолжится до 20:23 11 июля (до заката солнца).

Совершить курбан (жертвоприношение) вменяется в обязанность каждому мусульманину Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сколько стоит барашек и где его взять?

Совершить курбан (жертвоприношение) вменяется в обязанность каждому мусульманину, у которого имеется нисаб – свободные/лишние денежные средства. В этом году размер нисаба – 32 тысячи рублей.

В Казани и Татарстане стоимость варьируется от 9000 до 16 000 рублей в зависимости от размера. Рекомендуется заранее найти и «забронировать» барашка, потому что чем ближе праздник, тем больше ажиотаж и есть риск остаться с пустыми руками или приобрести животное за космическую цену.

Осторожно: ягненок!

На просторах интернета в преддверии праздника много объявлений по продаже баранов. Цены самые разнообразные. Но не обманитесь – низкий ценник ставят на ягнят. А обязательное условие для курбана – баран или коза должны быть взрослыми (не менее одного года).

Кроме овец в качестве курбана может быть любое парнокопытное животное: коровы или быки, достигшие двухлетнего возраста, и верблюды от 5 лет.

Обязательное условие для курбана – баран или коза должны быть взрослыми Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как правильно закалывать животное?

Желательно совершить заклание самому. Для этого нужно уложить животное особым образом, перевязав три копыта, проговорить намерение (ният), сказать «бисмиллях, Аллаху акбар» и перерезать основные артерии на шее. А потом приступать к разделке.

«И не забывайте про намерение. Если вы закололи барашка для мяса, то вы получите только мясо. Если же вы намеревались накормить нуждающихся, то и награда будет», – напоминает Рустам хазрат.

«Всё включено»

Если вам не хочется самому брать на себя хлопоты с барашками, то вы всегда можете заказать барашка с разделкой и даже доставкой. Для этого ДУМ РТ подготовил список мест заклания в Татарстане. Его можно посмотреть ниже, в конце этой статьи.

Если вы совершили курбан, то можете распоряжаться с ним на ваше усмотрение Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что делать с жертвенным мясом?

Если вы совершили курбан (закололи животное сами или сделали на заказ), то можете распоряжаться с ним на ваше усмотрение. Однако Пророк Мухаммад ﷺ призывал к кормлению нуждающихся. Желательно первую часть оставить для своей семьи. Вторую часть отдать нуждающимся родственникам. Третью часть жертвенного мяса (курбан) следует отдать нуждающимся соседям (неимущим, студентам, в социальные учреждения).

«Обратите внимание на один важный момент. У нас было много случаев, когда приносили протухшее мясо. Это создавало раздор. А проблема оказалась в том, что после того, как животное закололи, разделанное мясо должно “подышать” несколько минут, иначе, если поместить его сразу в полиэтиленовый пакет, мясо портится за пару минут. В условиях праздничной суеты этот момент может быть упущен», – предупредил имам.

Запрещено продавать мясо, органы, шкуру, рога жертвенного животного.

Желательно первую часть оставить для своей семьи. Вторую часть отдать нуждающимся родственникам. Третью – нуждающимся соседям Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Можно ли сделать курбан за покойных родственников?

Можно. Но при одном условии – если на вас нет обязанности совершить жертвоприношение (курбан). То есть если вы никогда в жизни не делали курбан от себя, то сначала вы выполняете свою обязанность, а потом уже за других.

Список мест заклания животных в Казани:

№ п/п Организация / мечеть Адрес, телефон «Казан Нуры» Фатыха Амирхана, 3 8-912-743-02-79 «Салихжан» Бестужева, 66а 8-939-393-29-26 «Аль-Марджани» Каюма Насыри, 17 8-927-249-16-31 «Гадель» Оренбургский проезд, 193 8-927-457-77-77 «Ризван» Хусаина Мавлютова, 48а 8-903-388-61-86 «Апанаевская» Каюма Насыри, 27 8-937-522-01-89 «Тынычлык» Мелитопольская, 15 (Мирный) 8-917-243-71-78 8-999-162-51-63 Комплекс по ул. Братьев Петряевых Братьев Петряевых 250-50-24, 8-937-615-23-27,

8-917-397-35-89 «Рамазан» Окольная, 25б 8-927-249-47-52 «Маулид» Селянская, 23 (Залесный) 8-960-048-84-48 «Куддус» Яснополянский переулок, 16 (Карьер) 8-939-505-07-00 «Иман Нуры» Дорожная, 32а (Нагорный) 8-909-313-89-89 «Билял» Иркен, 29 (Вознесенское) 8-937-280-84-35 «Фатиха» Рихарда Зорге, 4а (Кадышево) 8-927-245-66-72 «Раджап» Энгельса, 20/39 8-987-418-88-70 «Биста Нуры Габделгаллям» Пионерская, 5 (Аки) 8-927-405-29-91 «Ахмадзаки» пер. Осиновский, 16а (Залесный) 8-987-296-66-68



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