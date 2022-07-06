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Религия
6 июля 2022  08:00
Наргиза Амруллаева

Курбан-байрам-2022: все правила праздника и сколько стоит барашек

Приближается второй главный праздник мусульман – Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Имам мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин рассказал для «Татар-информа», как стоит провести этот праздник, и ответил на насущные вопросы.

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Имам мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин рассказал, как стоит провести Курбан-байрам

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Когда будет?

С 9 по 11 июля.

В 2022 году празднование начнется 9-го числа с коллективного гает-намаза в мечетях. Время праздничной молитвы устанавливается Духовным управлением того региона, в котором вы находитесь.
 

В Казани установлен следующий порядок:

 02:30 – утренний намаз

 02:35-03:10 – рецитация Священного Корана

 03:10-03:40 – праздничный вагаз

 03:41 – гает-намаз

 03:45 – проповедь на арабском языке, чтение Корана, дуа


В Татарстане праздничные дни будут длиться два дня (9 и 10 июля) вместо положенных трех.

Как подготовиться к празднику?

В идеале начать усиленно совершать благие дела за 10 дней до праздника. За день до Курбан-байрама стоит держать пост (ураза). 8 июля (9-е Зуль-хиджа) – День Арафа (Гарэфэ). Пока паломники, совершающие хадж, находятся на Арафате, остальным правоверным следует поститься.

В этом году день Арафа выпадает на пятницу, поэтому уразу стоит держать два дня – четверг и пятницу (7 и 8 июля).

8, 9 июля и 10, 11, 12 июля наступают дни такбира Ат-Ташрик. В эти дни (начиная с утреннего (фаджр) намаза 8 июля до икенде (аср) намаза 12 июля включительно) после каждого обязательного намаза (23 раза) верующие произносят такбир-ташрик:

«Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илляллаху валлаху акбар. Аллаху акбар ва лилляхиль хамд»

Перевод: «Аллах превыше всего, Аллах превыше всего; нет бога, кроме Него. Аллах превыше всего, Аллах превыше всего, и лишь Ему истинное восхваление».

Перед праздником следует подготовить дом: уборка, украшение. А также подготовить и себя – совершить полное омовение (гусль). Татары обычно ходят накануне в баню. Важно заранее запланировать, в какой мечети будете молиться и на какой площадке закалывать животное.

Курбан-байрам – праздник, в который следует совершать богоугодные дела

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ» 

Как провести Курбан-байрам?

В первую очередь это праздник, в который следует совершать богоугодные дела.

«Курбан-байрам – это социально значимый проект. Любой наш праздник имеет важность для общества.

Первое – это семья. В первую очередь мы должны провести этот праздник с семьей. Поддерживать родственные связи – это обязанность мусульманина. А такие праздники, как Курбан-байрам, – это повод собрать или навестить родственников, уделить время родным», – объясняет Рустам хазрат.

Что будет после гает-намаза?

После совершения праздничного намаза в специально отведенных местах начнутся обряды жертвоприношения. В Казани забой жертвенных животных продолжится до 20:23 11 июля (до заката солнца).

Совершить курбан (жертвоприношение) вменяется в обязанность каждому мусульманину

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Сколько стоит барашек и где его взять?

Совершить курбан (жертвоприношение) вменяется в обязанность каждому мусульманину, у которого имеется нисаб – свободные/лишние денежные средства. В этом году размер нисаба – 32 тысячи рублей.

В Казани и Татарстане стоимость варьируется от 9000 до 16 000 рублей в зависимости от размера. Рекомендуется заранее найти и «забронировать» барашка, потому что чем ближе праздник, тем больше ажиотаж и есть риск остаться с пустыми руками или приобрести животное за космическую цену.

Осторожно: ягненок!

На просторах интернета в преддверии праздника много объявлений по продаже баранов. Цены самые разнообразные. Но не обманитесь – низкий ценник ставят на ягнят. А обязательное условие для курбана – баран или коза должны быть взрослыми (не менее одного года).

Кроме овец в качестве курбана может быть любое парнокопытное животное: коровы или быки, достигшие двухлетнего возраста, и верблюды от 5 лет.

Обязательное условие для курбана – баран или коза должны быть взрослыми

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как правильно закалывать животное?

Желательно совершить заклание самому. Для этого нужно уложить животное особым образом, перевязав три копыта, проговорить намерение (ният), сказать «бисмиллях, Аллаху акбар» и перерезать основные артерии на шее. А потом приступать к разделке.

«И не забывайте про намерение. Если вы закололи барашка для мяса, то вы получите только мясо. Если же вы намеревались накормить нуждающихся, то и награда будет», – напоминает Рустам хазрат.

«Всё включено»

Если вам не хочется самому брать на себя хлопоты с барашками, то вы всегда можете заказать барашка с разделкой и даже доставкой. Для этого ДУМ РТ подготовил список мест заклания в Татарстане. Его можно посмотреть ниже, в конце этой статьи.

Если вы совершили курбан, то можете распоряжаться с ним на ваше усмотрение

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Что делать с жертвенным мясом?

Если вы совершили курбан (закололи животное сами или сделали на заказ), то можете распоряжаться с ним на ваше усмотрение. Однако Пророк Мухаммад ﷺ призывал к кормлению нуждающихся. Желательно первую часть оставить для своей семьи. Вторую часть отдать нуждающимся родственникам. Третью часть жертвенного мяса (курбан) следует отдать нуждающимся соседям (неимущим, студентам, в социальные учреждения).

«Обратите внимание на один важный момент. У нас было много случаев, когда приносили протухшее мясо. Это создавало раздор. А проблема оказалась в том, что после того, как животное закололи, разделанное мясо должно “подышать” несколько минут, иначе, если поместить его сразу в полиэтиленовый пакет, мясо портится за пару минут. В условиях праздничной суеты этот момент может быть упущен», – предупредил имам.

Запрещено продавать мясо, органы, шкуру, рога жертвенного животного.

Желательно первую часть оставить для своей семьи. Вторую часть отдать нуждающимся родственникам. Третью – нуждающимся соседям

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Можно ли сделать курбан за покойных родственников?

Можно. Но при одном условии – если на вас нет обязанности совершить жертвоприношение (курбан). То есть если вы никогда в жизни не делали курбан от себя, то сначала вы выполняете свою обязанность, а потом уже за других.

Список мест заклания животных в Казани:

№ п/п

Организация / мечеть

Адрес, телефон
 

«Казан Нуры»

Фатыха Амирхана, 3

 8-912-743-02-79
 

«Салихжан»

Бестужева, 66а

8-939-393-29-26
 

«Аль-Марджани»

Каюма Насыри, 17

8-927-249-16-31
 

«Гадель»

Оренбургский проезд, 193

8-927-457-77-77
 

«Ризван»

Хусаина Мавлютова, 48а

8-903-388-61-86
 

«Апанаевская»

Каюма Насыри, 27

8-937-522-01-89
 

«Тынычлык»

Мелитопольская, 15 (Мирный)

8-917-243-71-78

8-999-162-51-63
 

Комплекс по ул. Братьев Петряевых

Братьев Петряевых

250-50-24, 8-937-615-23-27,
8-917-397-35-89
 

«Рамазан»

Окольная, 25б

8-927-249-47-52
 

«Маулид»

Селянская, 23 (Залесный)

8-960-048-84-48
 

«Куддус»

Яснополянский переулок, 16 (Карьер)

8-939-505-07-00
 

«Иман Нуры»

Дорожная, 32а (Нагорный)

8-909-313-89-89
 

«Билял»

Иркен, 29 (Вознесенское)

8-937-280-84-35
 

«Фатиха»

Рихарда Зорге, 4а (Кадышево)

8-927-245-66-72
 

«Раджап»

Энгельса, 20/39

8-987-418-88-70
 

 «Биста Нуры Габделгаллям»

Пионерская, 5 (Аки)

8-927-405-29-91
 

 «Ахмадзаки»

пер. Осиновский, 16а (Залесный)

8-987-296-66-68


Районы и города Татарстана:

№ п/п

Организация / мечеть

Адрес, телефон

      1

«Өмет»

г. Бавлы, ул. Татарстан, 1а 

8-927-045-36-46

     2

Соборная мечеть

г. Елабуга, пр. Мира, 2

8-917-903-62-69

     3

Бывший мясокомбинат

Рядом с скотоприемником бывшего мясокомбината в пос. Сидоровка
г. Набережные Челны (остановка «Мясокомбинат»)

8-999-162-21-58

     4

Центральная мечеть

г. Нижнекамск, ул. Химиков, 59

8-939-733-08-88

    5

Место Арского мухтасибата

Арский район, д. Ст. Айван, ул. Школьная, 1а

8-927 441-81-77

    6

СПСПК «Тулпар» (КФХ Закирова Р. З.)

Балтасинский район, пгт. Балтаси,
ул. И. Саляхова, 6

8-843-68-2-53-58

    7

Новая ферма у села Куюки Балтасинского района

 8-917-392-48-16

   8

Центральная мечеть

г. Азнакаево, ул. Марджани, 41

8-919-633-44-33

   9

Центральная мечеть

с. Высокая Гора, ул. Полковая, 10

8-927-437-64-64

  10

Место заклания

г. Заинск, ул. Привокзальная, 5

8-967-468-01-83

  11

Временное место заклания

г. Лениногорск, ул. Набережная, 1б

8-917-242-81-74

  12

Соборная мечеть

г. Зеленодольск, ул. Гоголя, 19

8-917-898-56-91

  13

Приход мечети «Наиля»

Пестречинский район, с. Старое Шигалеево, ул. Центральная, 5

8-951-899-79-38

  14

Приход мечети села Пестрецы

Пестречинский район, с. Пестрецы,
ул. Казанская, 4

8-902-715-42-52

  15

Приход мечети села Гильдеево

Пестречинский район, с. Гильдеево,
ул. Казанская, зд. 50

8-952-038-33-22

  16

Приход мечети «Куюки» д. Куюки

Пестречинский район, д. Куюки,
ул. Овражная, 101

8-939-372-49-77

  17

«Экстрим площадка»

г. Альметьевск, ул. Бигаш 

8-917-244-67-86

  18

Мечеть «Тазкира»

г. Альметьевск, ул. Объездная, 37

8-917-888-18-00

  19

Место заклания

Актанышский район, с. Актаныш,

ул. Дорожная, 42 (сзади организации «СУГАЗ»)

8-937-283-46-80

  20

Исламский центр

г. Чистополь, ул. Нариманова, 74

8-927-402-17-66

  21

Мечеть «Анас»

г. Чистополь, ул. Мичурина, 10

8-927-402-17-66

  22

Мечеть «Юлчы»

Лаишевский район, с. Сокуры,
ул. Покровская, 1

8-987-068-53-32

 

 

#курбан-байрам
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