Курбан-байрам-2022: все правила праздника и сколько стоит барашек
Приближается второй главный праздник мусульман – Курбан-байрам (Ид аль-Адха). Имам мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин рассказал для «Татар-информа», как стоит провести этот праздник, и ответил на насущные вопросы.
Когда будет?
С 9 по 11 июля.
В Казани установлен следующий порядок:
02:30 – утренний намаз
02:35-03:10 – рецитация Священного Корана
03:10-03:40 – праздничный вагаз
03:41 – гает-намаз
03:45 – проповедь на арабском языке, чтение Корана, дуа
В Татарстане праздничные дни будут длиться два дня (9 и 10 июля) вместо положенных трех.
Как подготовиться к празднику?
В идеале начать усиленно совершать благие дела за 10 дней до праздника. За день до Курбан-байрама стоит держать пост (ураза). 8 июля (9-е Зуль-хиджа) – День Арафа (Гарэфэ). Пока паломники, совершающие хадж, находятся на Арафате, остальным правоверным следует поститься.
В этом году день Арафа выпадает на пятницу, поэтому уразу стоит держать два дня – четверг и пятницу (7 и 8 июля).
8, 9 июля и 10, 11, 12 июля наступают дни такбира Ат-Ташрик. В эти дни (начиная с утреннего (фаджр) намаза 8 июля до икенде (аср) намаза 12 июля включительно) после каждого обязательного намаза (23 раза) верующие произносят такбир-ташрик:
«Аллаху акбар, Аллаху акбар! Ля иляха илляллаху валлаху акбар. Аллаху акбар ва лилляхиль хамд»
Перевод: «Аллах превыше всего, Аллах превыше всего; нет бога, кроме Него. Аллах превыше всего, Аллах превыше всего, и лишь Ему истинное восхваление».
Перед праздником следует подготовить дом: уборка, украшение. А также подготовить и себя – совершить полное омовение (гусль). Татары обычно ходят накануне в баню. Важно заранее запланировать, в какой мечети будете молиться и на какой площадке закалывать животное.
Как провести Курбан-байрам?
В первую очередь это праздник, в который следует совершать богоугодные дела.
«Курбан-байрам – это социально значимый проект. Любой наш праздник имеет важность для общества.
Первое – это семья. В первую очередь мы должны провести этот праздник с семьей. Поддерживать родственные связи – это обязанность мусульманина. А такие праздники, как Курбан-байрам, – это повод собрать или навестить родственников, уделить время родным», – объясняет Рустам хазрат.
Что будет после гает-намаза?
После совершения праздничного намаза в специально отведенных местах начнутся обряды жертвоприношения. В Казани забой жертвенных животных продолжится до 20:23 11 июля (до заката солнца).
Сколько стоит барашек и где его взять?
Совершить курбан (жертвоприношение) вменяется в обязанность каждому мусульманину, у которого имеется нисаб – свободные/лишние денежные средства. В этом году размер нисаба – 32 тысячи рублей.
В Казани и Татарстане стоимость варьируется от 9000 до 16 000 рублей в зависимости от размера. Рекомендуется заранее найти и «забронировать» барашка, потому что чем ближе праздник, тем больше ажиотаж и есть риск остаться с пустыми руками или приобрести животное за космическую цену.
Осторожно: ягненок!
На просторах интернета в преддверии праздника много объявлений по продаже баранов. Цены самые разнообразные. Но не обманитесь – низкий ценник ставят на ягнят. А обязательное условие для курбана – баран или коза должны быть взрослыми (не менее одного года).
Кроме овец в качестве курбана может быть любое парнокопытное животное: коровы или быки, достигшие двухлетнего возраста, и верблюды от 5 лет.
Как правильно закалывать животное?
Желательно совершить заклание самому. Для этого нужно уложить животное особым образом, перевязав три копыта, проговорить намерение (ният), сказать «бисмиллях, Аллаху акбар» и перерезать основные артерии на шее. А потом приступать к разделке.
«И не забывайте про намерение. Если вы закололи барашка для мяса, то вы получите только мясо. Если же вы намеревались накормить нуждающихся, то и награда будет», – напоминает Рустам хазрат.
«Всё включено»
Если вам не хочется самому брать на себя хлопоты с барашками, то вы всегда можете заказать барашка с разделкой и даже доставкой. Для этого ДУМ РТ подготовил список мест заклания в Татарстане. Его можно посмотреть ниже, в конце этой статьи.
Что делать с жертвенным мясом?
Если вы совершили курбан (закололи животное сами или сделали на заказ), то можете распоряжаться с ним на ваше усмотрение. Однако Пророк Мухаммад ﷺ призывал к кормлению нуждающихся. Желательно первую часть оставить для своей семьи. Вторую часть отдать нуждающимся родственникам. Третью часть жертвенного мяса (курбан) следует отдать нуждающимся соседям (неимущим, студентам, в социальные учреждения).
«Обратите внимание на один важный момент. У нас было много случаев, когда приносили протухшее мясо. Это создавало раздор. А проблема оказалась в том, что после того, как животное закололи, разделанное мясо должно “подышать” несколько минут, иначе, если поместить его сразу в полиэтиленовый пакет, мясо портится за пару минут. В условиях праздничной суеты этот момент может быть упущен», – предупредил имам.
Запрещено продавать мясо, органы, шкуру, рога жертвенного животного.
Можно ли сделать курбан за покойных родственников?
Можно. Но при одном условии – если на вас нет обязанности совершить жертвоприношение (курбан). То есть если вы никогда в жизни не делали курбан от себя, то сначала вы выполняете свою обязанность, а потом уже за других.
Список мест заклания животных в Казани:
|
№ п/п
|
Организация / мечеть
|
Адрес, телефон
|
«Казан Нуры»
|
Фатыха Амирхана, 3
8-912-743-02-79
|
«Салихжан»
|
Бестужева, 66а
8-939-393-29-26
|
«Аль-Марджани»
|
Каюма Насыри, 17
8-927-249-16-31
|
«Гадель»
|
Оренбургский проезд, 193
8-927-457-77-77
|
«Ризван»
|
Хусаина Мавлютова, 48а
8-903-388-61-86
|
«Апанаевская»
|
Каюма Насыри, 27
8-937-522-01-89
|
«Тынычлык»
|
Мелитопольская, 15 (Мирный)
8-917-243-71-78
8-999-162-51-63
|
Комплекс по ул. Братьев Петряевых
|
Братьев Петряевых
250-50-24, 8-937-615-23-27,
|
«Рамазан»
|
Окольная, 25б
8-927-249-47-52
|
«Маулид»
|
Селянская, 23 (Залесный)
8-960-048-84-48
|
«Куддус»
|
Яснополянский переулок, 16 (Карьер)
8-939-505-07-00
|
«Иман Нуры»
|
Дорожная, 32а (Нагорный)
8-909-313-89-89
|
«Билял»
|
Иркен, 29 (Вознесенское)
8-937-280-84-35
|
«Фатиха»
|
Рихарда Зорге, 4а (Кадышево)
8-927-245-66-72
|
«Раджап»
|
Энгельса, 20/39
8-987-418-88-70
|
«Биста Нуры Габделгаллям»
|
Пионерская, 5 (Аки)
8-927-405-29-91
|
«Ахмадзаки»
|
пер. Осиновский, 16а (Залесный)
8-987-296-66-68
Районы и города Татарстана:
|
№ п/п
|
Организация / мечеть
|
Адрес, телефон
|
1
|
«Өмет»
|
г. Бавлы, ул. Татарстан, 1а
8-927-045-36-46
|
2
|
Соборная мечеть
|
г. Елабуга, пр. Мира, 2
8-917-903-62-69
|
3
|
Бывший мясокомбинат
|
Рядом с скотоприемником бывшего мясокомбината в пос. Сидоровка
8-999-162-21-58
|
4
|
Центральная мечеть
|
г. Нижнекамск, ул. Химиков, 59
8-939-733-08-88
|
5
|
Место Арского мухтасибата
|
Арский район, д. Ст. Айван, ул. Школьная, 1а
8-927 441-81-77
|
6
|
СПСПК «Тулпар» (КФХ Закирова Р. З.)
|
Балтасинский район, пгт. Балтаси,
8-843-68-2-53-58
|
7
|
Новая ферма у села Куюки Балтасинского района
|
8-917-392-48-16
|
8
|
Центральная мечеть
|
г. Азнакаево, ул. Марджани, 41
8-919-633-44-33
|
9
|
Центральная мечеть
|
с. Высокая Гора, ул. Полковая, 10
8-927-437-64-64
|
10
|
Место заклания
|
г. Заинск, ул. Привокзальная, 5
8-967-468-01-83
|
11
|
Временное место заклания
|
г. Лениногорск, ул. Набережная, 1б
8-917-242-81-74
|
12
|
Соборная мечеть
|
г. Зеленодольск, ул. Гоголя, 19
8-917-898-56-91
|
13
|
Приход мечети «Наиля»
|
Пестречинский район, с. Старое Шигалеево, ул. Центральная, 5
8-951-899-79-38
|
14
|
Приход мечети села Пестрецы
|
Пестречинский район, с. Пестрецы,
8-902-715-42-52
|
15
|
Приход мечети села Гильдеево
|
Пестречинский район, с. Гильдеево,
8-952-038-33-22
|
16
|
Приход мечети «Куюки» д. Куюки
|
Пестречинский район, д. Куюки,
8-939-372-49-77
|
17
|
«Экстрим площадка»
|
г. Альметьевск, ул. Бигаш
8-917-244-67-86
|
18
|
Мечеть «Тазкира»
|
г. Альметьевск, ул. Объездная, 37
8-917-888-18-00
|
19
|
Место заклания
|
Актанышский район, с. Актаныш,
ул. Дорожная, 42 (сзади организации «СУГАЗ»)
8-937-283-46-80
|
20
|
Исламский центр
|
г. Чистополь, ул. Нариманова, 74
8-927-402-17-66
|
21
|
Мечеть «Анас»
|
г. Чистополь, ул. Мичурина, 10
8-927-402-17-66
|
22
|
Мечеть «Юлчы»
|
Лаишевский район, с. Сокуры,
8-987-068-53-32