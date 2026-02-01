Кураж и сумасшедшее большинство: у «волков» не было шансов победить этот «Ак Барс»

«Ак Барс» добыл первую в сезоне домашнюю победу над «Нефтехимиком». Встреча в столице Татарстана завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев. Подробности «эль-татарико» и реакции главных тренеров на итог встречи – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: Салават Камалетдинов, "Татар-Информ"

«Шэп татарча дерби!»

Шестое по счету «эль-татарико» в сезоне вчера проходило в стенах «Татнефть-Арены». Тенденция прошлых матчей показывала, что преимущество получает именно гостевая команда. «Ак Барс» до этого трижды побеждал в Нижнекамске, однако в Казани подопечным Анвара Гатиятулина никак не удавалось взять верх над коллективом Игоря Гришина. Напомним, прошлые матчи в столице Татарстана завершались 1:2 и 0:2 в пользу «Нефтехимика».

К игре команды подходили в совершенно разной по результатам форме. «Ак Барс» до этого дважды уступил дома – «Сибири» и «Салавату Юлаеву». «Нефтехимик», напротив, имел победную серию из семи матчей. К концу января Игорь Гришин продолжает удерживать со своими хоккеистами пятую строчку Восточной конференции.

По окончании последнего матча с «Салаватом Юлаевым» (3:4 по буллитам) журналисты и болельщики не услышали фирменного «Хэерле кич» от Анвара Гатиятулина, настолько раздосадован был главным тренер «Ак Барса» неудачным результатом. Зато вчера из уст наставника казанской команды прозвучало: «Хэерле кич, шэп татарча дерби!». И действительно «эль-татарико» получилось отличным для «Ак Барса» (6:1). В 2026 году это был однозначно лучший по качеству и содержанию матч в исполнении казанцев.

Четыре реализованных большинства, тотальная доминация над соперником. «Нефтехимик» просто оказался не готов к тому темпу и уровню хоккея, который предложил «Ак Барс».

В оправдание нижнекамцы, конечно, могут сказать, что недельная пауза выбила их из колеи, игрового тонуса. Тем не менее подобные «пустые» промежутки в календаре в текущем сезоне имеет практически каждая команда лиги. Таковы особенности календаря КХЛ после увеличения длительности сезона. Впрочем, на пресс-конференции от Игоря Гришина прозвучала мысль о специфике отсутствия матчей на протяжении долгого времени.

«Думаю, что сказалось отсутствие игрового тонуса. Это было видно по исполнению технических элементов. Даже в самой первой смене был голевой момент, который можно было реализовывать, но Женя Митякин промахнулся мимо пустых ворот. Сказался перерыв, игровую практику заменить сложно. В паузу мы поднагрузили ребят, и было видно, что они не совсем свежие», – резюмировал встречу наставник «Нефтехимика» Игорь Гришин.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

Как преобразилось большинство «Ак Барса» с приходом Тодда

Ключевым Х-фактором встречи, разумеется, стало блистательное большинство казанской команды. В последний месяц с этим компонентом игры у «Ак Барса» были проблемы, за что справедливо возникали вопросы к работе Константина Шафранова. Но вчера хозяева будто бы забили всё, что не залетало за прошлые матчи.

Четыре реализованных большинства – столько в неравных составах «Ак Барс» еще не забивал в этом сезоне. Подсобили и игроки «Нефтехимика», неприлично много удалявшиеся во вчерашней встрече. Хотя наличие железной дисциплины – отличительная черта команд Игоря Гришина.

«С самого начала мы начали нарушать дисциплину, удаляться, и это сказалось на ходе матча. Часто играли в меньшинстве, потратили много сил, в какой-то момент во втором периоде встрепенулись и чуть-чуть перехватили инициативу. Могли что-то сделать, но в третьем периоде вновь нарушили дисциплину, остались «3 на 5» и получили гол, после которого уже доигрывали матч», – отметил наставник «Нефтехимика».

С приходом в «Ак Барс» нападающего Нэйтана Тодда большинство «Ак Барса» заиграло новыми красками, добавилось вариативности розыгрышам. Канадец с правым хватом вчера набрал 1+1 и наглядно показал по большому счету, для чего его выменивала казанская команда из «Спартака». Хлестким броском с правого борта в верхний угол ворот – у Ярослава Озолина просто не было шансов подтащить свою команду. Мастерство Тодда, его тонкое умение видеть игру располагают к оптимистичным прогнозам, что весной канадский нападающий будет одним из тех, кто станет лидером «Ак Барса» в плей-офф.

Фото: © Салават Камалетдинов, «Татар-информ»

Куражный «Ак Барс» мы уже видели в январе прошлого года, но чем это все закончилось – прекрасно известно

«Ак Барс» сыграл вчера эмоционально, куражно. Этого казанские болельщики не видели ни в матче с «Сибирью», ни против «Салавата Юлаева». В раздевалке Александр Хмелевский, беседуя с журналистами по завершении встречи, отметил, что после двух прошлых домашних игр команда была злая. Спортивную агрессию «Ак Барсу» удалось направить в правильное русло и показать потенциал, который позволит клубу ударно провести заключительную часть регулярного чемпионата.

Тимур Билялов, совершающий сумасшедшие спасения, Илья Сафонов, подражающий в четвертом голе стилю Сергея Зиновьева, – все это хочется видеть не только в матчах против «Нефтехимика», но и против грандов КХЛ. Самое главное, что показала встреча с нижнекамцами, – умение «Ак Барса» играть ярко выраженно с позиции силы и не проседать после пары неудачных матчей.

А ведь не за горами пресловутый «Матч Звезд КХЛ», после которого в прошлом году в хоккее казанцев случился колоссальный регресс, отразившийся в том числе на результатах. Тогда в феврале тоже случилась знаменитая победа над СКА (8:3), а потом вся красота в игре «Ак Барса» пропала и команда покатилась вниз вплоть до начала апреля. Не повторится ли сценарий прошлого сезона в этом году – наверняка этими мыслями пропитались некоторые болельщики хозяев.

Стоит отметить, что вчера на лед после четырехматчевой паузы вернулся нападающий Дмитрий Яшкин. Анвар Гатиятулин доверил место форварду в тройке с Тоддом и Денисенко Результативных баллов Яшкин не набрал, а Анвар Гатиятулин на пресс-конференции не стал конкретно заявлять, оставит ли он это сочетание на следующие матчи.

У «Нефтехимика» предстоящая встреча пройдет в Уфе против «Салавата Юлаева». Положение нижнекамцев в таблице шаткое – от «сине-зеленых» и «Трактора» подопечных Гришина отделяет всего несколько очков. Поэтому ближайшие игры будут особенно важны для «волков», если они хотят бороться за преимущество домашнего льда в плей-офф.