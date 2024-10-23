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ЛНР и Татарстан 23 октября 2024 11:05

Кураторы от Татарстана оценили восстановление социальных объектов в Лисичанске и Рубежном

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Кураторы от Татарстана оценили восстановление социальных объектов в Лисичанске и Рубежном
Фото: Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглуиуллина

Вице-премьер Республики Татарстан Фаниль Аглиуллин и первый заместитель министра строительства РТ Дамир Шайдуллин провели рабочий визит в подшефные города Лисичанск и Рубежное.

В Рубежном представители Татарстана совместно с подрядчиком осмотрели школу №2, где на текущий момент завершено 50% кровельных работ, активно идет замена окон, а также завершается устройство отмостки здания. Дополнительно проведена полная демонтажная подготовка для установки новой системы отопления - старое оборудование убрано, очищен подвал. Все необходимые материалы - включая радиаторы, трубы и окна, уже доставлены на объект.

Фото: © Аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглуиуллина

В Лисичанске был проинспектирован ход работ на социальных объектах, совместно с подрядчиком детально обсуждены текущие задачи и возможные риски.

Также в рамках визита Дамир Шайдуллин осмотрел объекты, планируемые к восстановлению в 2025 году. Особое внимание было уделено медицинским учреждениям.

#ДНР и ЛНР #Лисичанск #Рубежное
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