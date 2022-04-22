Куратора сайта и службы поддержки Finiko суд в Казани отправил в СИЗО

Вахитовский районный суд Казани арестовал куратора сайта и службы поддержки финансовой пирамиды Finiko 35-летнего Антона Семыкина. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве.

«Семыкин обвиняется в тяжком преступлении, за которое грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет. Находясь на свободе, обвиняемый может скрыться от суда и следствия или оказать давление на свидетелей. Прошу обратить внимание еще на то, что Семыкин противодействовал следствию и давал ложные сведения о своем участии в Finiko», - обратился с ходатайством следователь.

Фото: © Елена Саляхова

Свою вину Семыкин не признал и рассказал суду, что занимался только техподдержкой сайта - никакого отношения к хищению денег вкладчиков он не имеет.

«Я был наемным работником. Со мной был заключен договор на оказание услуг, в мае прошлого года моя команда все работы в Finikо прекратила. Никакого доступа к личным кабинетам и деньгам вкладчиков я не имел», - рассказал журналистам в перерыве Семыкин.

Доводы обвиняемого суд не убедили. Семыкина отправили в СИЗО на два месяца, до 20 июня.

Фото: © Елена Саляхова

О задержании Семыкина стало известно накануне. Вместе с ним по делу Finiko арестовали еще пять человек.

Сумма ущерба от деятельности Finikо на данный момент оценивается в сумму более 5 миллиардов рублей. К делу приобщены более пяти тысяч заявлений от обманутых вкладчиков, не только из России, но и из стран Европы и США.

Основателя Finikо Кирилла Доронина задержали самым первым летом прошлого года. Тогда тот же Вахитовский райсуд отправил его в СИЗО. Позже Доронина этапировали в Москву, он находится в столичном СИЗО.

