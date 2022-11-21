Куратор программы «Наш двор» ответит на вопросы татарстанцев в прямом эфире

Сегодня, 21 ноября, куратор президентской программы «Наш двор» Арина Петрова расскажет татарстанцам в прямом эфире программы #ТатарстанОнлайн об итогах реализации программы и планах на будущий год, а также ответит на волнующие жителей республики вопросы.

В числе прочего Петрова объяснит, как формируют список дворов для благоустройства на следующий год, и кто должен заниматься отремонтированными дворами в дальнейшем. В ходе программы каждый пользователь соцсетей сможет задать интересующий его вопрос – на самые актуальные Арина ответит в прямом эфире, а на остальные пользователи получат ответ по завершении программы.

Эфир начнется в 14.00 в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на платформе YouTube.

Напомним, программа #ТатарстанОнлайн выходит в официальных сообществах республики с апреля 2020 года, гостями студии стали уже более 40 министров, руководителей различных ведомств Татарстана, а также депутатов Госсовета РТ и Госдумы РФ.