Куратор «Нашего двора» расскажет татарстанцам о планах по программе на 2023 год

14 марта куратор республиканской программы «Наш двор» Арина Петрова представит татарстанцам планы на 2023 год. Прямой эфир стартует в 10 часов утра.

Специалист расскажет, сколько дворов в республике благоустроят в этом году, как можно будет отследить ход работ и куда жаловаться на недочеты. Кроме того, зрители смогут задать интересующие их вопросы. Прямой эфир пройдет в группе ЦУР Татарстана во «ВКонтакте».

Программа благоустройства дворовых территорий была запущена в 2020 году по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Ее цель – отремонтировать дворы во всех многоквартирных домах региона, требующих благоустройства, с учетом пожеланий жителей и сохранения качества работ.