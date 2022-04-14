Куратор «Нашего двора» рассказала о судьбе гаражей при обновлении территорий

Незаконные постройки и гаражи во дворах Татарстана должны быть снесены, а узаконенные — расписаны муралами. Такую информацию во время прямого эфира «#ТатарстанОнлайн» озвучила куратор «Нашего двора» Венера Камалова, отвечая на вопрос зрителя о судьбе гаража во дворе дома №5 по ул. Чистопольской в Казани.

«Есть две категории таких случаев. Когда у постройки есть собственник, и он ничего не хочет менять. Право собственности в России гарантированно, и сделать мы здесь ничего не можем, кроме того, как предложить ему облагородить эту собственность муралами. Мы предлагаем такое решение, и собственники на это идут. Потом вместе с жителями находим неравнодушных художников, которые завершают благоустройство. Затем это становится частью двора, а в некоторых случаях — его яркой частью», — отметила гостья эфира.

Вторая категория случаев — это незаконные постройки. Особенно часто команде «Наш двор» приходится сталкиваться с ними в районах республики. «Заводы предоставляли муниципальные квартиры, при этом люди привыкли жить в своих домах. Для хранения инвентаря и других бытовых вещей им не хватало места в квартирах, и они начали строить незаконные сараи», — поделилась Камалова.

По словам спикера, в этой ситуации по согласованию с жителями удается договориться, однако в некоторых случаях приходится сносить гаражи принудительно. «Как правило, такие постройки мешают разместить детскую и спортивную площадки, сделать наиболее удобный маршрут для жителей до остановки или школы. В этой ситуации мы идем на эти решения, и более того задолго заранее договариваемся с муниципалитетами о сносе построек. Этот вопрос необходимо решить по осени за год до реализации программы», — заключила Венера Камалова.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент Татарстана Рустам Минниханов.