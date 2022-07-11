Куратор «Нашего двора» ответит на вопросы татарстанцев о программе

Очередной прямой эфир «Объясняем.РТ» будет посвящен реализации президентской программы «Наш двор». Жители республики смогут задать специалистам все интересующие вопросы, касающиеся нюансов программы.

Присоединиться к трансляции можно на странице информационного проекта во «ВКонтакте». Гостем эфира, который стартует в 10 утра 13 июля, станет куратор программы благоустройства Арина Петрова.

Вопросы принимаются в комментариях к трансляции.

Серия прямых эфиров информационного проекта Правительства России «Объясняем.рф» стартовала в марте. Каждую неделю эксперты освещают темы, волнующие жителей республики.