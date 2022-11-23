Куратор клуба «Валдай»: «Казань — идеальное место для проведения конференции»

Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» и куратор конференции, которая должна пройти в Казани, доктор политических наук Тимофей Бордачев объяснил «Татар-информу», почему событие решено уже во второй раз провести в столице Татарстана.

По мнению исследователя-международника, Казань — один из важнейших центров Поволжья и российского мусульманского мира. Столица РТ является символом взаимодействия на культурно-религиозном уровне и взаимопонимания представителей различных религиозных общин и конфессий.

«В республике накоплен колоссальный опыт в этой сфере, республиканские власти традиционно уделяют очень большое внимание именно тем вопросам, которые сформулированы в названии конференции „Религиозное многоголосие и национальное единство“. То есть — поддержание единства в условиях различий и особенностей, которые существуют в религиозном мире. Казань представляется клубу „Валдай“ идеальным местом для проведения подобной конференции», — отметил собеседник агентства.

Конференция Международного дискуссионного клуба «Валдай» состоится в Казани 24 ноября. Основная задача предстоящих дискуссий — обсудить секрет устойчивости многонациональных и многоконфессиональных обществ. Вторая задача — определить, каким образом многонациональность и многорелигиозность могли бы содействовать международному сотрудничеству в условиях геополитической напряженности.