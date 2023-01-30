Купола подняли на разрушенный почти сто лет назад храм в Альметьевском районе

На храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Кичуй, Альметьевского района Татарстана, возвели золотые купола и кресты. Прежде чем поднять их на церковь, епископ Альметьевский и Бугульминский Мефодий совершил чин освящения.

Фото: © Пресс-служба Татарстанской митрополии

Церковь была основана в 1730 году. Спустя сто лет здание перестроили при поддержке Уфимского миссионерского комитета. Тогда его выстроили в формах, переходных от классицизма к эклектике. В архивах не сохранилось точной даты закрытия храма – по некоторым данным это произошло не позднее 30-х годов XIX века.

После этого помещение использовали как зернохранилище, а позже планировали открыть в нем планетарий и музей хлеба. Только в 2003 году здесь снова начали проводить службы. Местные жители и благотворители за 19 лет смогли восстановить крышу, поставить окна, двери и устроить печное отопление, а также установить звонницу.

Фото: © Пресс-служба Татарстанской митрополии

Установка куполов и крестов в селе Кичуй стало знаковым событием для местных жителей. Чтобы встретить вместе с ними этот исторический момент, сюда приехали не только первые лица Альметьевской епархии, но и руководство района.

Фото: © Пресс-служба Татарстанской митрополии

Сейчас в храме службы совершаются только по большим праздникам. Храм продолжают постепенно восстанавливать при поддержке руководства района, предпринимателей и местных жителей.