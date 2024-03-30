«Купите Анналене учебник и жвачку»: Захарова ответила на заявление Бербок о НАТО и России

Главе МИД Германии Анналене Бербок стоит приобрести учебник истории и почитать о расширении НАТО на восток и позиции России. Об этом заявила сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Ранее Бербок выступила с заявлением, в котором обвинила Президента России Владимира Путина в желании втянуть НАТО в конфликт. По ее мнению, целью российского лидера также является «разрушение существования Украины».

«Хочется спросить у Бербок: она не в курсе, что это не российские базы окружали НАТОвские страны, а НАТО расширялось на восток по периметру России? Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», — приводит реакцию Захаровой РИА Новости.