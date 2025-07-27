Купили на пике – теперь продают дешевле: что происходит на рынке жилья в Турции

Несмотря на номинальный рост цен на жилье в Турции, в реальном выражении рынок показывает снижение. Особенно это заметно в популярных у россиян регионах, таких как Анталья, где из-за высокой инфляции и ослабления лиры стоимость недвижимости в пересчете на иностранную валюту снижается.





Россияне — одни из основных покупателей недвижимости в Турции среди иностранцев

Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Цены на недвижимость в Турции в реальном выражении снижаются

Центральный банк Турции сообщил, что в июне 2025 года цены на жилье в стране выросли на 32,8% в номинальном выражении год к году и снизились на 1,7% – в реальном выражении. Причиной падения стали инфляция и девальвация лиры.

Как известно, россияне — одни из основных покупателей недвижимости в Турции среди иностранцев. По данным Главного управления миграционной службы Турции, в начале 2025 года более 145 тысяч россиян имели краткосрочный вид на жительство в Турции. Из них около 50–60 тысяч выбрали для проживания Анталью.

В 2024 году, по данным Turkstat, иностранцы купили 8,2 тыс. объектов в провинции Анталья (включая регион Аланья), из них россияне – 4,9 тыс. Это крупнейшая группа иностранных покупателей в регионе. Всего за два года (2023-2024) на россиян пришлось 15,8 тыс. сделок.

Жилой район Антальи Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Цены на жилье в Анталье, согласно информации компании Endeksa, выросли в первом полугодии на 14,7%, но в реальном выражении упали на 1,6% с учетом инфляции. В лирах в июне цены выросли по сравнению с тем же месяцем прошлого года на 21,9%, но с учетом инфляции цены снизились на 9,8%.

Средняя цена квадратного метра жилья в Анталье составила 43,5 тыс. турецких лир, а средняя стоимость жилья – 4,8 млн турецких лир. Курс доллара находится на уровне 40 лир, евро – 47 лир. В пересчете получается 1088 долларов за метр (925 евро) и $120 тыс. в целом за жилье (192,1 тыс. евро).

Район Лара, Анталья Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Стоимость жилья в иностранной валюте в Анталье снижается

Наибольший спрос в Анталье сохраняется в ценовом диапазоне от 45 до 350 тыс. евро.

В районе Лара, расположенном близко к пляжам и популярном у россиян, цены варьируются от 165 тыс. евро за квартиру с двумя спальнями до 1,2 млн евро за премиум-пентхаус площадью 350 кв. м. Средняя стоимость объектов составляет от 200 до 380 тыс. евро за жилье площадью 55-150 кв. м. Спрос устойчив благодаря иностранным покупателям, особенно россиянам, которых привлекают развитая инфраструктура и возможность сдачи в аренду.

В то же время в этом году наблюдается снижение цен в иностранной валюте. Александр и Гульназ Каримовы из Казахстана инвестировали в квартиру в Ларе в 2022 году, но впоследствии были вынуждены продать ее дешевле.

«В августе 2022 года купили апартаменты в Ларе за 260 тыс. евро (площадь – 95 кв. м). В 2025-м пытаемся продать за 240 тыс. евро», – рассказали супруги корреспонденту «Татар-информа». Причина – снижение цен в иностранной валюте и уменьшение спроса.

Макет в парке в районе Кепез, Анталья Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Кепез – центральный район Антальи с хорошей экологией и парками. Здесь реализуются новые инфраструктурные проекты, сегмент жилья активно развивается. Район привлекателен для мигрантов своей относительной бюджетностью и перспективами роста. Бюджетную квартиру в Кепезе можно купить за 50 тыс. евро, жилье среднего класса – за 128-200 тыс., премиальные объекты – от 200 тыс. евро.

«Мы с мужем искали квартиру, небольшую 2+1 (система планировки в Турции, означающая одну гостиную и две спальные комнаты, – прим. Т-и) ближе к морю. В 2023 году купили 75 кв. м за 210 тыс. евро. Сейчас аналогичная продается за 205 тыс., потому что цены в иностранной валюте упали, хотя в лирах номинальная стоимость выросла», – поделилась россиянка Ирина Анисимова, владелица квартиры в Коньяалты.

Цены на аренду тоже снижаются. «Мы арендовали 2-комнатную в Коньяалты за 1,8 тыс. в месяц. Хозяева купили ее за 280 тыс., но теперь она сдается дешевле», – рассказали корреспонденту «Татар-информа» экспаты из Германии Джон и Сара.

Пляж в Коньяалты Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Цены упали, спрос осторожный

По словам риелтора Эмре Демира (работает в Ларе и Коньяалты 12 лет), нынешним летом спрос на недвижимость остается стабильным, хотя покупатели стали осторожнее.

«Я показываю клиентам жилье, в среднем около 80% запросов – компактные квартиры 1+1 и 2+1 до 85 кв. м, особенно в Коньяалты», – сказал он корреспонденту «Татар-информа».

По его словам, число сделок с россиянами хоть и сократилось, но в июне 2025 года конверсия в покупки все еще составляет 65-70% среди гостей из РФ и СНГ, пришедших на просмотры.

Жилой район Антальи Фото: © Айсылу Хафизова / «Татар-информ»

Его коллега из агентства в Ларе Зина Йылдыз утверждает, что покупателей из стран СНГ стало меньше, чем в 2023 году. По ее словам, сейчас продается много квартир, купленных в 2022-2023 годах. «Россияне продают реже: около 15% от всех клиентов. Они живут в этих квартирах и ждут улучшения ситуации на рынке. А вот украинцев и казахстанцев среди продающих больше – примерно 25-30%», – поделилась Зина.

«В мае 2025 года к нам обратилась россиянка, которая в 2022 году купила в Коньяалты квартиру 70 кв. м с видом на море за 200 тыс. евро. Сейчас хочет продать, а цена уже упала до 190 тыс. – рынок в иностранной валюте просел, хотя в лирах квадратный метр подорожал. Она решила подождать», – рассказала агент Эмине Ташчин.

Аналитики ожидают умеренный рост цен в диапазоне 5-10% в 2025 году и далее. Драйверами роста цен станут расширение аэропорта, строительство нового шоссе и развитие междугородней транспортной инфраструктуры.