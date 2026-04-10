СВО 10 апреля 2026 13:01

«Купил квадрокоптер, чтобы снимать свадьбы»: ветеран СВО из Пестрецов открыл свое дело

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Ветеран специальной военной операции из Пестрецов Кирилл Демаков после возвращения к мирной жизни открыл собственное дело. Идея для бизнеса родилась из опыта службы: во время выполнения задач он не только был стрелком, но и управлял квадрокоптером для ведения разведки.

На развитие проекта в рамках социального контракта ему выделили 344 тыс. рублей. На эти средства он приобрел квадрокоптер с аккумулятором и пультом управления.

«Камера здесь качественная, “киношная”. Планирую снимать с высоты птичьего полета разные мероприятия. Сейчас очень популярны съемки свадеб с воздуха. Можно будет делать и фото, и видео. Аппарат поднимается на высоту до пяти километров, а в даль улетает на тридцать», – рассказал Кирилл Демаков.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Ветеран уже оформил статус индивидуального предпринимателя. В ближайшее время ему предстоит зарегистрировать беспилотник и получить разрешение на полеты. После этого он намерен активно развивать новое направление.

Сейчас Демаков работает инженером в сфере коммерческой недвижимости. До участия в СВО предпринимательской деятельностью не занимался. На службу он был призван в 2022 году, а в 2025-м уволен по ранению после подрыва на мине. Награжден медалями Суворова и «За боевые отличия».

Он признается, что служба стала для него временем переоценки ценностей. «Смысл слова “дружба” в голове меняется кардинально. Какие друзья были до этого и какие сейчас – это огромная разница», – говорит ветеран.

Кирилл женат, вместе с супругой воспитывает двоих детей 14 и 10 лет. По его словам, именно их письма поддержки во время службы стали одними из самых трогательных воспоминаний.

«Письма от школьников – это самое трогательное, что там было. Взрослые мужчины пускали слезу», – отметил он.

Фото предоставлено Люцией Сиразеевой

Во всех вопросах, связанных с оформлением документов и мерами поддержки, Юрию помогает социальный координатор Физалия Никитина. Она представляет Пестречинский филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Татарстан и сопровождает ветеранов на всех этапах – от консультации до реализации проектов.

Фонд находится в селе Пестрецы по адресу: улица Советская, 20.

Материал подготовлен при участии Люции Сиразеевой.

