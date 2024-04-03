«Купил копченую, жене сказал, что такая клюнула»: рыбаки из Челнов завершают зимний сезон

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Сотрудники ГИМС и спасатели проводят ежедневное патрулирование водоемов Набережных Челнов. Специалисты предупреждают, что весенний лед более коварен, чем осенний, поэтому выходить на него становится опасным. Но не все рыбаки спешат убирать удочки.

Черный лед более тонок и хрупок, а белый еще сохраняет свои свойства. Такого мнения придерживается Эльдар Садыков. Рыбак признался: он завершит зимний сезон на этой неделе. Как объясняет мужчина, для него это в первую очередь хобби и отдых, а не желание улова.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Вот я один день просто поехал на рыбалку. Не поймал, зашел в магазин, сразу купил копченую, соленую [рыбу] и пришел домой. Жене сказал, что вот такая клюнула», — рассказал забавную историю челнинец.

Рыбак утверждает, что у него большой опыт и что он ни разу не проваливался под лед. Но вот сотрудники ГИМС настаивают, что пора убирать удочки. Температура уже плюсовая. Снег стал более рыхлым, местами просачивается вода, что также меняет структуру льда.

«На фарватере лед вообще вымывается и становится тонким, появляются промоины в некоторых местах. Очень опасные у нас места — это на нижнем бьефе Нижнекамской плотины, где всегда имеются открытые участки воды. И они довольно обильно привлекают внимание рыбаков», — рассказал госинспектор ГИМС МЧС России по РТ Зиннур Мустафин.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Все побережье Автограда и Тукаевского района сейчас опасно, подытожил сотрудник ГИМС. Где-то есть стоки воды, в некоторых местах имеются растения, снег активно тает. Пока инспекторы только предупреждают об опасности. Но когда толщина льда станет меньше 7 сантиметров, они начнут штрафовать. Так, для физического лица штраф составит до 1,5 тыс. рублей.