Талия Минуллина: «Хочешь почувствовать себя ханом – приезжай в Атню»

Инвестиционный потенциал Атнинского района Татарстана представил его глава Рустем Хисамиев на «Муниципальном часе» в АИР РТ. Район активно развивает молочное хозяйство, культурный и этнографический туризм, а свободной нишей для инвесторов остается гостиничный бизнес. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Фото: предоставлено АИР РТ

История, самобытность и именитые уроженцы Атнинской земли

В Атнинском районе нет промышленных парков и площадок. Однако, как отметила руководитель Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина, есть другие особенности, которые делают его интересным для инвесторов.

«Буквально в октябре у района был юбилей – 35 лет. Но на самом деле, если посмотреть глубже, становится ясно, что здесь расположены древнейшие места. Есть рукописи, факты, интересные места, которые уходят ко временам Монгольской империи и Золотой Орды. И есть даже памятники примерно IV века нашей эры. Если такие ценности есть и мы их не используем – вопрос к нам: почему? Чем мы занимаемся?» – добавила она.

В селе Нижняя Береске расположена старейшая каменная мечеть Татарстана, построенная в 1769 году. Она на год старше знаменитой мечети Аль-Марджани в Казани. Екатерина II лично разрешила ее строительство по просьбе купца Ибрагима Бурнаева, отметив значимый вклад местных купцов в развитие государства. Культовое здание было отреставрировано и вновь открыто в 2020 году.

Атнинский район известен также своими выдающимися уроженцами. Среди них богослов и просветитель Шигабутдин Марджани, филолог Рашид Рахмати-Арат, поэт Сибгат Хаким, архитектор Исмагил Гайнутдинов и многие другие.

97% населения района – татары

Расположен Атнинский район на северо-западе Татарстана, он граничит с Арским и Высокогорским районами, а также с Моркинским районом Республики Марий Эл. Его площадь составляет 681 кв. км, на территории находятся 47 населенных пунктов, объединенных в 12 сельских поселений. До федеральной трассы М7 – 50 км.

«Вообще говорят, что Атнинский район отличается тем, что там живут самые “татарские татары”», – отметила Талия Минуллина.

Фото: предоставлено АИР РТ

Глава муниципалитета Рустем Хисамиев подкрепил это статданными, отметив, что численность населения района превышает 12 тыс. человек и около 97% из них – татары.

Валовой территориальный продукт (ВТП) района за 2024 год составил 6,7 млрд рублей, в 2025-м прогнозируется рост до 7,3 млрд. В районе зарегистрировано 244 субъекта малого и среднего предпринимательства и 965 самозанятых граждан. Среднемесячная заработная плата составляет 63 тыс. рублей, уровень безработицы – один из самых низких в республике, всего 0,08%, или 5 человек.

На территории района работают предприятия пищевой промышленности, переработки и сельхозпроизводства: хлебобулочные и молочные предприятия, мясоперерабатывающие комплексы, а также компании по выпуску строительных материалов. Район активно поддерживает локальных производителей, развивает переработку и привлекает инвесторов.

Кроме этого, муниципалитет активно развивает событийный туризм. А весной на заливные луга реки Ашит прилетают сотни тысяч гусей, привлекая охотников и любителей природы ежегодно.

«Атня впереди планеты всей по продовольственной тематике»

Агропромышленный комплекс остается основным драйвером экономики Атнинского района, обеспечивая более 71% ВТП. Сельское хозяйство по праву считается его визитной карточкой: отрасль активно использует современную технику и технологии, заботится о качестве продукции и экологичности производства, отметил Хисамиев.

«Рустам Нургалиевич Минниханов на каждом совещании по сельскому хозяйству отмечает, что Атня впереди планеты всей именно по вопросам, связанным с продовольственной тематикой», – добавила Минуллина.

В районе работают 5 сельхозкооперативов, 4 общества с ограниченной ответственностью и 6 фермерских хозяйств, где трудятся 1,2 тыс. человек.

Самый молочный район

Помимо этого, Атнинский район считается самым «молочным» в республике. В хозяйствах района содержится 36 тысяч голов крупного рогатого скота, из которых 12 тыс. – дойные коровы. За 9 месяцев произведено 107,5 тыс. тонн молока, суточное производство превышает 400 тонн, а средний удой с одной коровы – более 33 кг.

Крупнейшие предприятия района – СХПК «Тан», ООО «Тукаевский» и ООО «Шахтер», в сумме содержащие около 15 тыс. голов КРС. СХПК «Тан» при этом строит новый молочный комплекс на 3 тыс. коров, чтобы увеличить производство до 100 тонн молока в сутки и создать новые рабочие места.

В 2023 году на ООО «Шахтер» выявили бруцеллез крупного рогатого скота. Из-за угрозы распространения пришлось ввести карантин и ликвидировать все поголовье – более 5 тыс. дойных коров. Производство молока было временно остановлено. В течение 2024 года дойное стадо было полностью восстановлено путем закупки племенных животных и предприняты меры для предотвращения повторения заболевания.

«Биологическая безопасность – ключевой элемент развития молочной отрасли. Мы полностью восстановили поголовье, внедрили дополнительные меры контроля и продолжаем строительство нового комплекса, чтобы увеличить производство и сделать работу предприятий более надежной», – сказал директор ООО «Тукаевский» Ильфат Хакимов.

Несмотря на высокие показатели по удоям, в районе практически не занимаются переработкой молока. Минуллина обратила на это внимание инвесторов и назвала нишу перспективной.

«Хочешь почувствовать себя купцом или ханом – езжай в Атню»

Главным центром культуры и творчества в районе его глава назвал Атнинский татарский государственный драматический театр им. Г. Тукая – единственный в России профессиональный государственный театр, работающий в сельской местности.

Также муниципалитет интересен фольклорными фестивалями, национальными праздниками и гастрономическими событиями. Для туристов разработан театральный тур «О, Заказанье…», который проходит с апреля по сентябрь и знакомит гостей с историей и культурой края (не только Атнинского района) через театрализованные представления.

В рамках тура они посещают «Иске Казан» в селе Камаево, выставку «Назад в прошлое» в деревне Ямашурма, Музей Габдуллы Тукая в Новом Кырлае, а также усадьбы купцов Валиуллы Бакирова и Гатауллы Даутова. Особняки купцов XIX века сохранились в хорошем состоянии и дают туристам представление о купеческой жизни и быте того времени.

«Свободной нишей для предпринимателей является гостиничный бизнес. В районе почти нет мест для ночлега туристов. Мы готовы рассмотреть подбор земельного участка. Для этого был проведен обход территорий под строительство глэмпингов у водохранилищ Кунгер, Кубянь и Новые Шаши», – отметил глава района.

Помимо этого, председатель татарстанского отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства Антон Баклашов предложил сделать акцент на «купеческом туризме». Талия Минуллина поддержала эту идею. Она отметила, что можно отреставрировать исторические купеческие особняки или атнинскую летнюю резиденцию казанских ханов.

«Можно воссоздать там один-два таких больших особняка. Есть летняя резиденция ханов. Создать здесь тематический отель. Хочешь почувствовать себя ханом – приезжай в Атню. И проведи там время, как хан его проводил. Тебя обслужат, тебе принесут все самое лучшее и так далее. Почему нет?» – заявила глава АИР РТ.