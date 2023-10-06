Купаться в расположенных под Казанью Голубых озерах могут запретить на пять лет

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В Татарстане могут на пять лет запретить купаться в расположенных под Казанью Голубых озерах. Об этом после беседы с экологами и биологами сообщает газета «Республика Татарстан».

Одним из сторонников запрета на купание является доктор биологических наук, профессор Нафиса Мингазова. По ее словам, большое количество отдыхающих, которое многократно превышает рекреационную емкость территории озер, привело к негативным последствиям.

«Из-за вытаптывания территории вокруг озер там уже исчез целый ряд уникальных растений и животных. Массовые купания и погружения на дно, катания на сапбордах привели к загрязнению и взмучиванию воды в озерах, в результате неповторимый голубой оттенок постепенно сходит на нет», – отметила Мингазова.

Также закрытие озер для купания допускает и заместитель директора института проблем экологии и недропользования АН РТ Дмитрий Иванов.

По его мнению, антропогенное воздействие вокруг озер необходимо снижать, но для этого необходимо выяснить, насколько губителен для водоемов «человеческий фактор». Эколог отметил, что состояние озер планируют изучить к концу следующего лета.