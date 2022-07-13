Нитриты и фосфаты: ученые узнали, откуда в Казанку поступают опасные вещества

Главными источниками загрязнения Казанки становятся стоки с сельхозполей и нелегальные свалки. Но получить деньги на ликвидацию этих угроз по нацпроекту «Экология» власти не могут. Как будут спасать главную водную артерию Казани и как жители города могут помочь в этом, рассказали экологи и общественники на пресс-конференции в «Татар-информе».

Пилотный проект по улучшению экологического состояния Казанки начался в столице Татарстана Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Экологи обнаружили превышения по нитритам и фосфатам

Пилотный проект по улучшению экологического состояния Казанки начался в столице Татарстана. План мероприятий для очистки воды разработают ученые. По примеру Казанки будет организована реабилитация других рек Татарстана и России.

«Пилотный проект по улучшению экологического состояния рек и водоемов Татарстана реализуется по инициативе Татарстанского отделения Русского географического общества. В качестве исследуемого объекта выбрана река Казанка с притоками. В целом ее водосборная площадь составляет более 2,5 тыс. квадратных километров. Проект рассчитан на три года. Основная задача – сформировать рекомендации для реабилитации водного объекта», – сообщил первый замминистра экологии и природных ресурсов РТ – главный госинспектор РТ в области охраны окружающей среды Айрат Шигапов.

Необходимость разработки проекта очевидна. Это неудовлетворительное качество воды в реках и водоемах республики. На это направлен и федеральный проект «Оздоровление Волги», главная цель которого – сокращение грязных стоков в Волгу в три раза. По Казанке такой четкой цели пока нет. Однако есть первые результаты мониторинга, который показал степень загрязненность воды. В период половодья экологи обнаружили здесь превышения по нитритам и фосфатам.

«Всего на первом этапе было определено 15 точек мониторинга, пробы отбирались ежедневно в период снеготаяния в течение 30 дней. Выявлены два основных загрязняющих вещества, которые характерны для сельхозпредприятий. Они входят в состав удобрений, это нитриты и фосфаты», – пояснил Шигапов.

Айрат Шигапов: «Проект рассчитан на три года. Основная задача – сформировать рекомендации для реабилитации водного объекта» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Диффузный сток сложно зафиксировать, оценить степень его влияния на реку»

Задачей первого этапа исследования Казанки было получение сведений гидрохимического и морфологического состава воды в реке. На основе полученной информации будет составлена карта источников загрязнения реки, чтобы оценить отдельный вклад каждого из них.

«В ходе первого этапа проекта по исследованию Казанки выявлено более 600 потенциальных точек загрязнения. Это размещение сельскохозпредприятий у кромки воды, свалки и эрозия берегов. По итогам будут выработаны мероприятия по уменьшению эрозии в целях сохранения естественного русла и уменьшения негативного воздействия»,– добавил Шигапов.

Спикер отметил необходимость мероприятий по лесовосстановлению в прибрежной полосе и удалению сельхозполей от уреза воды.

«Порядка 48% загрязнителей приходится на объем диффузного стока, который на сегодняшний день не изучен, не оценена опасность его негативного воздействия. В связи с этим финансирование на ликвидацию данного загрязнения не предусмотрено в федеральном проекте. По итогам проекта мы хотим разобраться, что представляет наибольшую угрозу для реки Казанки и вообще всех рек Российской Федерации», – отметил эколог.

Он пояснил, что очистные сооружения находятся под экологическим контролем, а вот с диффузными, то есть поверхностными стоками, ситуация сложнее. Организованный сброс в реку можно посчитать и оценить, а поверхностный сток – все, что попадает в реку в период снеготаяния и стекает с сельхозполей либо в результате естественной эрозии, – нет. Диффузный сток сложно зафиксировать, оценить степень его влияния на реку, рассчитать точный объем. Поэтому необходимый объем финансирования на борьбу с таким загрязнителем будет определен лишь к концу проекта – в 2024 году.

В ходе облета выявлено 500 негативных источников воздействия на Казанку

Исследование реки ведется не только на берегах, но и с высоты птичьего полета. Наибольшее количество неблагоприятных источников воздействия на реку было выявлено в ходе вертолетного облета.

«Пешком обследовать все участки сложно, поэтому Минэкологии РТ организовало облет на вертолете. Было выявлено около 500 негативных фактов воздействия на реку. Это размещение сельскохозяйственных предприятий в прибрежной защитной полосе, распашка земель, ограничение свободного доступа к воде, сброс сточных вод и пр. Были выявлены завалы деревьев, где скопились отходы, а также разрушения берегов», – проинформировал начальник отдела Минэкологии РТ Вячеслав Долгов.

Все нарушения также занесены на карту. Данные по свалкам и сельхозраспашкам переданы в исполкомы и инспекторам Минэкологии РТ для их последующего устранения. В конце года планируется повторный облет Казанки.

Вячеслав Долгов: «Пешком обследовать все участки сложно, поэтому Минэкологии РТ организовало облет на вертолете» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Минприроды РФ выделит на второй этап проекта 25 млн

На днях экологи Татарстана успешно защитили в Минприроды РФ второй этап пилотного проекта по улучшению экологического состояния Казанки.

«Проект полностью поддержан специалистами Минприроды РФ. Сейчас разрабатывается техническое задание, определяется сумма и механизм финансирования привлечения научного сообщества», – отметил Айрат Шигапов.

На втором этапе запланировано проведение научно-исследовательских разработок с участием ведущих научных организаций. Финансирование этого этапа предусматривается на уровне 25 млн рублей из федерального бюджета.

«Эти средства будут потрачены на научные исследования, проведение полевых экспериментов – отбор проб и дополнительные обследования, а также частичную реализацию мероприятий, предусмотренных научным сообществом», – пояснил Шигапов корреспонденту «Татар-информа».

Некоторые мероприятия будут проведены за счет региональных программ. К примеру, лесопосадки могут быть выполнены силами Минлесхоза РТ. Если региональных программ будет недостаточно, то привлекут федеральные средства. Результатом второго этапа проекта станут научные рекомендации по снижению грязных стоков с полей и улучшению качества воды.

Экологи пригласили казанцев присоединиться к исследованию реки

Жители Казани могут принять личное участие в исследовании Казанки для дальнейшего улучшения экологического состояния реки. Проекту требуются добровольцы с хорошей физической подготовкой.

«Объявлен набор волонтеров для участия в этом научном проекте. Каждый горожанин при физической подготовке может принять участие в выездных обследованиях, осмотреть береговую полосу, лично зафиксировать те или иные нарушения, чтобы мы могли их в дальнейшем нанести на карту, исследовать, оценить степень опасности и подобрать конкретные мероприятия, чтобы избавиться от этих источников загрязнения», – сказал Шигапов.

Зампредседателя регионального отделения Русского географического общества в РТ Андрей Агарков рассказал о том, какая работа ждет волонтеров на примере уже проведенных исследований двух притоков Казанки.

«Приток Каймарка исследуется так: собирается группа в количестве до шести человек. Она делится на группы по два-три человека, которые проходят пешком вдоль реки от истока до устья. Один человек идет в пределах прибрежной защитной полосы, второй – в водоохранной зоне, это расстояние в 50-100 метрах. Они ведут журнал наблюдений, в который заносят все виды нарушений», – сообщил он.

Список нарушений фиксированный – распашка в прибрежной защитной полосе, фермерские хозяйства, выгул скота, свалки, проселочные дороги, ведущие непосредственно к реке. По ходу действий участники исследований столкнулись с проблемой: некоторые участки берегов не удалось пройти из-за разросшегося борщевика Сосновского. Координаты таких участков также отмечены в журнале. Второй приток – Сулу добровольцы изучали в минувшие выходные. За день группы прошли порядка 40 км.

«Мы приглашаем волонтеров к участию в исследованиях. Но нужно понимать, что физическая подготовка должна быть на уровне – солнце, дождь, насекомые усложняют процесс», – заметил Агарков.

Андрей Агарков рассказал о том, какая работа ждет волонтеров на примере уже проведенных исследований двух притоков Казанки Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

15 очистных сооружений взяты на особый контроль

Во время экологического исследования Казанки все очистные сооружения на реке и ее притоках взяты на особый контроль.

«На Казанке есть не только бытовые, но и промышленные очистные сооружения. Авиационный завод сбрасывает техническую воду в Казанку, а «Татспиртпром» и молочные комбинаты – в притоки. В рамках данного проекта качество сбросов очистных сооружений взято на контроль. При этом берется на контроль не только качество самой воды, но и степень влияния стоков. Берется так называемый контрольный створ – 500 метров выше по течению и 500 метров ниже, чтобы понять уровень воздействия», – пояснил спикер Минэкологии РТ.

В целом по республике насчитывается 174 очистных сооружения, из них на Казанке и ее притоках – 15. Если обнаруживаются источники загрязнений, то инспекторы выписывают штрафы, предъявляют ущербы нарушителям. Еще один метод воздействия – понуждение к реконструкции очистных сооружений.

Обследование источников загрязнения Казанки завершится в 2022 году. В 2023 планируется определить степень влияния организованных и неорганизованных стоков. После этого с участием ученых будет подготовлена окончательная концепция по оздоровлению реки и дана экономическая оценка предлагаемого комплекса мероприятий.

В результате улучшится состояние Казанки и условия проживания людей возле реки. Ожидается, что комплекс исследований ляжет в основу всероссийской практики по восстановлению водных объектов. А данный вопрос актуален для многих регионов страны, заключил Айрат Шигапов.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»