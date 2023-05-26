«Купаться рано, вода еще не прогрелась»: в мае в Татарстане утонули три человека

Только за 4 дня, с 21 по 24 мая, на воде утонули три человека: 7-летняя девочка, 15-летний подросток и молодой мужчина 18 лет. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель руководителя ГУ МЧС России по РТ Юрий Венедиктов.

«До начала купального сезона осталось 5 дней, но обстановка на водных объектах республики уже сейчас крайне сложная и напряженная. Установившаяся жаркая погода привела к тому, что люди начали использовать водные объекты для купания раньше, чем они прогрелись.

Он дополнил, что при жаре выше 30-ти прогрелся только воздух, а температура воды в поверхностном прогретом слое, составляющем около полуметра, всего 18 градусов. Ниже этого слоя температура воды резко понижается, купание в воде с таким перепадом температур опасно и может привести к переохлаждению, спазмам, судорогам и в итоге к утоплению.