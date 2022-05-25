Купальный сезон в Татарстане стартует через неделю

В Татарстане купальный сезон стартует 1 июня. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил главный государственный инспектор Татарстана по маломерным судам Юрий Венедиктов.

«Погода пока нас не балует теплом. Декадный прогноз УГМС на период до 30 мая предупреждает о средней температуре воздуха на 5 градусов ниже климатической нормы, это ближайший прогноз. А прогноз МЧС России на июнь говорит о том, что температура среднемесячная будет в принципе нормальной. Я думаю, что все-таки лето к нам вернется», – отметил спикер.

Хотя купальный сезон в республике еще не открыт, однако уже есть один случай гибели во время купания, подчеркнул Венедиктов. В Буинском районе республики 1 мая утонул мужчина, который решил переплыть Свиягу. Его тело нашли только 19 мая.

«Средняя температура воды сейчас составляет 9-10 градусов. В целом такая температура является неприемлемой для купания. Температура воды должна быть не ниже 19 градусов, а температура воздуха – 20-25 градусов», – добавил спикер.

Венедиктов обратил внимание граждан на то, что должны соблюдаться оба этих критерия. Зачастую температура воздуха резко увеличивается, переваливает за 25 градусов, а вода не успевает прогреться. Если пойти купаться в такое время, можно погибнуть от переохлаждения. Поэтому лучше выждать пару недель, предупреждает спикер.