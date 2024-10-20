Кумысолечебница и многодетная семья из книги рекордов: ютазинцы представили День культуры

В Казани в рамках конкурса «Культурная столица Татарстана» прошел День культуры Ютазинского района. Как сообщили в пресс-службе конкурса, в фойе культурно-досугового комплекса им. Ленина развернулась галерея картин семейной династии художников Ибрагимовов. Творческая династия берет свое начало с Камиля Ибрагимова и его младшего брата Рамиля.

По стопам отца пошли сыновья и дочь Альбина, которая активно пишет и принимает участие в различных выставках. Внучка Алина также учится на художественном отделении Уруссинской детской школы искусств.

Центральное место в экспозиции занимает портрет всемирно известного композитора Софьи Губайдуллиной. Несмотря на то, что композитор родилась в Чистополе, корни ее связаны с Ютазинским районом. Ее отец Асгат Губайдуллин родом из старинного села Байряка, основанного в 1580-х годах. Фамилия Губайдуллиных происходит от имени прапрадеда композитора Губайдуллы хазрата.

Губайдулла ибн Ибрагим ибн Ишкуат (1785-1845) — богослов, автор ряда комментариев и трудов по мусульманскому праву. Он унаследовал от отца должность имама соборной мечети и явился основателем медресе «Губайдия». К концу XIX века медресе представляло собой одно из наиболее почитаемых и крупных учебных заведений в Самарской губернии.

После смерти Губайдуллы хазрата традиции медресе продолжил его сын Габдельвали, который являлся известным суфийским шейхом, имевшим десятки мюридов. Новый этап в истории медресе начался в конце XIX — начале ХХ века, когда имамами и руководителями медресе стали потомки Губайдуллы — братья Муксин (с 1897 года) и Масагут (с 1902 года) Губайдуллины.

Они развернули широкую реформаторскую деятельность в медресе, включив в учебный процесс ряд светских предметов, таких как география, математика, история, русский и татарский языки. Среди мударрисов были Габдрахман Саади (впоследствии доктор филологических наук), братья Фазыл и Кабир Туйкины. С конца XIX века медресе размещалось в специально построенном здании. В начале XX века комплекс медресе состоял из трех учебных зданий и нескольких построек хозяйственного назначения. Ежегодно здесь получали образование сотни шакирдов.

В 1905-1922 годах работали женские классы. В медресе обучались будущий поэт Сирин, будущий писатель С. Миннекай и др. При Муксине и Масагуте Губайдуллиных и вплоть до своего закрытия в 1924 году медресе считалось одним из самых передовых мусульманских учебных заведений в России. Ныне два каменных здания медресе являются памятниками архитектуры.

Отдельная гордость Камиля Ибрагимова — автограф Софьи Губайдуллиной в альбоме с работами художника, который она оставила при личной встрече.

На соседнем стенде развернулась экспозиция поселка Ютазинская кумысолечебница. Жительница поселка Эльвира Кулеева взялась за возрождение производства кумыса, распространенного в этих краях в прошлом веке. Поселок Ютазинская кумысолечебница был основан в начале XX века как помещичья дача. В 1932 году на ее базе была открыта кумысолечебница (санаторий «Ютаза») для лечения больных туберкулезом, которая прекратила свою деятельность в период распада СССР. Позднее была построена и база отдыха «Кумыс-Тау». В 2021 году Эльвира Кулеева приобрела на собственные средства 40 голов конематок и довела их число до 50. В настоящий момент здесь производят 5 тонн натурального кумыса. В поселке уже второй год подряд проводят праздник кумыса и развивают агротуризм в целях популяризации положительного образа сельской жизни.

В фойе КДК им. Ленина гостей также встретили фольклорные коллективы, были представлены изделия народно-художественных промыслов и декоративно-прикладного искусства известных семейных династий Ютазинского района из сфер культуры, образования, промышленности, медицины. Среди них была семья Гильмутдиновых. Марат и Айгуль Гильмутдиновы более 20 лет трудятся медработниками в Уруссинской центральной районной больнице. Их семья занесена в книгу рекордов «Многодетная семья России 2021».

На отдельном стенде была представлена выставка литературы о Ютазинском районе, а также ярмарка продукции и изделий ручной работы от лучших мастеров района «ЮтазыДАН».

Завершился День культуры Ютазинского района концертной программой под названием «Үткәннән киләчәккә» («От прошлого к будущему»). Перед началом концерта гостей праздника поприветствовал глава Ютазинского района Аяз Шафигуллин.

«Ютазинский район является самым маленьким и самым отдаленным районом Татарстана. Бытует мнение, что Ютазинский район сугубо аграрный. На самом деле, это не так. Больше 50% экономики района составляет промышленность. Это и нефтедобыча, и оборонный завод, и добыча полезных ископаемых. Кроме того, по территории нашего района проходит федеральная трасса и две железные дороги. Но самым главным богатством района являются наши трудолюбивые жители», — отметил он.

В качестве примера глава района привел деревню Каракашлы, из которой вышло сразу шесть академиков.

День культуры Ютазинского района посетили также депутат Госсовета Татарстана Камиль Гильманов и заместитель министра культуры РТ Дамир Натфуллин.

Конкурс «Культурная столица Татарстана» среди муниципальных образований республики проводится в РТ второй год. На протяжении двух месяцев на различных площадках Казани будет представлена культурная программа, на которой жители региона познакомятся с уникальным культурным кодом муниципальных образований Татарстана через историко-культурные выставки, презентации туристических маршрутов, национальной кухни, народных художественных ремесел, выступлений творческих коллективов. По итогам конкурса будет определен победитель.