«Кумысмен» и «Сельский снайпер»: как Минниханов и Николаев отметили «День коня»

Чемпионат по скоростному питью кумыса, конкурс на самую красивую повезу и скачки прошли во время празднования «Дня коня» в Арском районе. Мероприятие посетили Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Якутии Айсен Николаев. Подробнее - в материале «Татар-информ».

«До Якутии нам ещё далеко, но своя порода уже есть»

Программу скачек открыл забег на лошадях татарской породы. Зрителями гонки стали Президент Татарстана Рустам Минниханов и глава Якутии Айсен Николаев.

«Нам ещё далеко до Якутии в плане коневодства, однако у нас уже есть своя порода. Конь - не просто животное. Это важный атрибут татарского народа. Невозможно представить без лошадей наших предков», - отметил Минниханов.

Он подчеркнул, что Якутия по праву считается ведущим регионом по коневодству в стране. Тем символичнее, что праздник посетил глава региона Айсен Николаев.

«Для нас, тюркских народов, лошадь больше, чем просто друг, это божество. Благодаря ему, мы проходили огромные расстояния. В этом году, чтобы показать, как наши предки передвигались по просторам Евразии, наши молодые ребята организовали проход от Оймякона до Москвы. На этот путь у них ушло больше года, они посетили многие регионы, в том числе и Татарстан», - сообщил Николаев.

В этом году скачки на «Дне коня» стали особенными. Впервые состоялись соревнования на дистанцию 160 километров. В них поучаствовали восемь экипажей. При этом заезд получил статус Кубка России, что позволит победителю выступать на более статусных международных соревнованиях. Всего же во всех забегах поучаствовало 36 лошадей.

Питие кумыса на скорость и прогулки на пони

Помимо скачек для гостей праздника приготовили ряд активностей. Среди них конкурс на питье кумыса на скорость под названием «Кумысмен», мастер-класс по подковке лошадей, прогулки на пони для детей, а также большой фудкорт и концертная программа.

Одной из самых оригинальных площадок стал «Сельский снайпер», где нужно было пластиковой подковой сбить фигурку лошади, находящуюся в нескольких метрах. А этим состязании попробовали себя и Минниханов с Николаевым.

Пососедству расположилась площадка, где нужно было на скорость перетащить телегу на расстояние порядка 20-30 метров и обратно.

Пожалуй, самой популярной локацией праздника, помимо скачек, стала площадка для борьбы на лошадях. Правила следующие: спортсмены надевают пояса, после чего садятся на коней. Задача каждого из них - сбросить из седла оппонента. Каждый бой длился не долго, но очень зрелищно.

Гостям предложили купить коня и выбрать самую красивую повозку

На одном из загонов с лошадью красовалась надпись: «Жеребец породы "Першерон"серой масти. Продается, 370 тыс. рублей». Много это или мало за лошадь такой породы, непонятно, однако к концу праздника животное уже обрело своего нового хозяина.

Около этого загона расположилась выставка, где представили технологии, используемые в коневодчестве в Арском районе. Можно было увидеть и приобрести корма, вкусняшки, а также оборудование для верховой езды и ёмкость для питания лошадей с подогревом.

Одним из ярких событий стал конкурс на самую красивую повозку и нарядную лошадь, который провели на празднике. Участники съехались со всего Татарстана, а на животных и повозках красовались разнообразные украшения: шляпки, ленты, колокольчики, красивые ткани, а в одном из экипажей внутри был целый самовар.

Секретами изготовления повозок поделился Эдуард Сахбиев, организатор выставки на празднике, который сам уже много лет занимается производством карет.

«Карета делается порядка полутора месяцев. Но многое зависит от желаний заказчика и масштабов работ. Так, к примеру, экипаж для пони может стоить около 40-50 тыс, а большая повозка с коваными элементами до 800 тыс. рублей», - пояснил собеседник.

Его компания произвела за последние 20 лет почти 500 экипажей разных степеней сложности, которые теперь ездят по дорогам от Голландии до Казахстана, заявил Сахбиев. А на «День коня» в Арский район он привез те экипажи, которые ещё не были проданы и организовал небольшую выставку, где можно было залезть в карету и ее сфотографировать.