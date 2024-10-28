Кумыс как бренд и вторая жизнь Уруссинской ГРЭС: чем живет Ютазинский район

«Муниципальный час», посвященный Ютазинскому району, прошел в Агентстве инвестиционного развития РТ

Фото: пресс-служба АИР РТ

Самый дальний от Казани район Татарстана

Самый молодой и маленький район на юго-востоке республики – это Ютазинский район Татарстана. Когда-то он входил в состав Бугульминского и Бавлинского районов, а в 1991 году стал отдельной административной единицей.

«Ютазинский район по-своему уникальный. Он самый дальний от Казани — 385 км, граничит с Башкортостаном. Недалеко Самарская область, Оренбургская область. Многие ошибаются, думая, что Ютазинский район сугубо аграрный. На самом деле это не так», – рассказал на «Муниципальном часе» в Агентстве инвестиционного развития глава района Аяз Шафигуллин.

Развитию промышленности в районе способствует наличие железной дороги, которая следует из Москвы в Уфу. Есть промпарк «Уруссу» со своей сетью железнодорожных путей с выходом на Куйбышевскую железную дорогу, он находится в 8 км от трассы М5.

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«У нас добывается нефть двумя компаниями – “Татнефть” и “Башнефть”, но у нас нет представительства этих компаний. То есть нефть добывается, а практически никаких инвестиций или субсидий к нам не идет. Кроме “Татнефти”», – сказал Шафигуллин и добавил, что компания предоставляет 50 — 60 млн рублей грантовых средств, но должны быть и вложения района или стороннего инвестора.

Земля в районе богата полезными ископаемыми, добывается песчано-гравийная смесь (ПГС), есть глиняные карьеры.

Район страдает от безработицы и нехватки инвестиций

Развитию района мешает рекордно низкая безработица в 0,07%. «По-моему, это самый низкий показатель, которым, наверное, не стоит хвастаться», – с сожалением прокомментировал Шафигуллин.

На весь район – около 40 вакантных мест для безработных. Кстати, частая практика, когда люди живут в Ютазинском районе, а работают в соседнем башкирском городе Октябрьский. До него всего 13 — 15 км от Уруссу.

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Средняя зарплата в районе выросла на 18% с начала года – до 55 тыс. рублей. Наиболее высокие зарплатные предложения в районе у завода «Электросоединитель», который, в том числе, заточен под «оборонку». На предприятии средняя зарплата доходит до 90 — 95 тыс. рублей в месяц.

Объем инвестиций за январь — июнь 2024 года — 900 млн рублей. К концу года в планах дойти до 2 млрд рублей.

«Мы были 40-е [в инвестрейтинге районов Татарстана], немножко продвижка есть», – пояснил глава района. К слову в рейтинге всего 45 позиций.

Что на месте бывшей Уруссинской ГРЭС?

Даже если вы ничего не знаете о Ютазинском районе, то наверняка слышали об Уруссинской ГРЭС. Когда-то она была знаковым элементом промышленности. Построенная в годы Великой Отечественной войны для обеспечения развивающейся тогда нефтяной промышленности и для фронта, она служила на благо двух республик – Татарстана и Башкортостана. Поселок городского типа Уруссу, где базировалось предприятие, возник как раз в связи со строительством объекта.

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Увы, оборудование ГРЭС морально устарело, предприятие обанкротилось. В ночь с 30 апреля на 1 мая 2017 года, с завершением отопительного сезона, Уруссинская ГРЭС была остановлена навсегда. Для трудоустройства сотрудников создали предприятие «ТАПАРТ» – опытно-экспериментальный машиностроительный завод.

На территорию закрывшейся Уруссинской ГРЭС зашел инвестор – компания «Басэт» из Башкортостана. Подробнее о том, как она использует бывший турбинный зал электростанции, рассказал глава Ютазинского района.

«Басэт» — это башкирская компания, крупная. Тесно сотрудничает с “Росатомом”. На сегодняшний день там [на территории бывшей ГРЭС] два турбинных зала, один они освоили. Там уже готово четыре теплообменника для Курской АЭС, с Бангладеш у них договорные отношения. Один теплообменник стоит порядка 250 млн. Они готовы, ждут отгрузки», — сказал глава района о планах.

Шафигуллин пояснил, что «Басэт» заинтересовалась площадкой, поскольку там есть кран-балка с грузоподъемностью 120 тонн.

«Нигде в округе не нашли такого. Иначе дальнейшее развитие в их бизнесе остановилось бы. Второй турбинный зал свободный, они хотят еще производство туда завести. Все секреты раскрывать не буду», — добавил глава Ютазинского района РТ.

Власти района ведут переговоры с новым собственником бывшей ГРЭС. Компания готова отдать свободные площади под промышленный парк. «То есть здания они будут сдавать в аренду или продавать, а на земли мы можем пускать резидентов», — пояснил Шафигуллин.

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Заполнится ли промпарк «Уруссу»?

После остановки ГРЭС название «Уруссу» также ассоциируется с одноименным промышленным парком, который расположен в поселке. Шафигуллин рассказал, что сейчас там свыше 20 резидентов, идут переговоры еще с двумя. Но заполнен он пока наполовину. Не тревожит ли это руководителя района?

«Промпарк будет заполнен, тут вопросов нет», – сказал Шафигуллин на вопрос «Татар-информа».

С ним солидарна глава АИР РТ Талия Минуллина.

«Рисков его незаполнения или того, что он будет стоять пустым, мы не видим. Пока все риски связаны с людьми», – сказала Минуллина, намекая на рекордно низкую безработицу.

На территории промпарка построили два утепленных ангара. «Резидентов практически нашли. Думаю, что в ближайшее время они у нас появятся», – сказал Шафигуллин.

Кумыс в районе производят, а вот некогда популярная лечебница с кумысолечением утеряна Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Кумыс как бренд района, на котором можно строить маркетинг

«Брендом нашего района является кумыс. Нигде такого кумыса нет. Я вас всех приглашаю — мы кумыс привезли, он из последней партии, потому что зимой на кумыс кобыл не доят. Пока погода теплая, а потом – до мая месяца ничего», – сказал Шафигуллин, предлагая участникам встречи попробовать напиток после ее завершения.

Кумыс в районе производят, а вот некогда популярная лечебница с кумысолечением утеряна. У Шафигуллина есть мечта возродить ее на территории, где в дореволюционное время была здравница.

«Мы подготовили место, хотим создать санаторий, семейное место, куда бы люди приезжали. Там будет питание, дома. Хотим взять направление, когда дети, больные ДЦП, катаются на лошадях. Это дает хороший эффект», – рассказал глава района.

После революции на территории района работала Ютазинская кумысолечебница, куда съезжались представители творческой интеллигенции – поэты, писатели, музыканты, художники. Они и лечились, и устраивали музыкальные и поэтические вечера и концерты.

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«Это хорошая база, чтобы на этом строить маркетинг. Выстроить новые виды бизнеса», — сказала глава Агентства инвестиционного развития Талия Минуллина.

У главы района журналисты поинтересовались, о каком объеме инвестиций идет речь. Но по теме вместо Шафигуллина высказалась руководитель Агентства инвестразвития.

«Можно лечебницу и за 4 млрд построить, напичкать ее оборудованием дорогим, санаторно-курортную зону создать. Лес там буквально рядом. Все зависит от вложений. Понятно, что если это домики лесного типа, не капитального строительства, то это на сотни миллионов идет рассчет», — пояснила Минуллина.

Сейчас главное найти инвестора, поскольку земля есть, идея тоже. Потом потребуются медики, инструкторы, добавил глава Ютазинского района. «Это наш готовый бренд. Надо только это правильно использовать», – сказал руководитель.

Надо сказать, в Ютазинском районе вообще креативно подходят к туризму. Например, на месте отработанного карьера возник водоем, по программе развития общественных пространств удалось облагородить пляж. В следующем году там построят первые домики глэмпинга «Мизгел Кэмп». Еще глава района рассказал о предпринимателях, которые организовали платную рыбалку на карпа в Дым-Тамакском карьере.