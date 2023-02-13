Кумпилов: Адыгея заинтересована в опыте Татарстана в создании промпарков

В Адыгее началась работа над проектом по созданию первого в республике промышленного парка. Поэтому регион заинтересован в опыте Татарстана в этом направлении. Об этом на встрече с Раисом РТ Рустамом Миннихановым рассказал глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

«Глава Адыгеи считает, что точками взаимодействия может стать сотрудничество в организации индустриальных парков. Интересен опыт Татарстана и в создании научно-производственных кластеров в энергетике, химии, машиностроении и ряде других отраслей, которые включают в себя центры подготовки кадров, исследовательские институты, опытные производства и промышленные комплексы», – сообщается на официальном сайте исполнительных органов госвласти региона.

Напомним, что во время рабочей поездки в Татарстан делегация Адыгеи осмотрела площадки Камского индустриального парка мастер и ОЭЗ «Алабуга».