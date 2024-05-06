Куляжев: Ремонт коллектора на Краснококшайской решит проблему всего микрорайона

Проблему разгерметизации и просадки ливневого коллектора по улице Краснококшайской планируют окончательно решить в этом году, рассказал на деловом понедельнике замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Участок коллектора от улицы Поперечно-Базарной до Чкалова протяженностью около километра неоднократно становился виновником провалов. Всего за последние годы зафиксировали более 8 аварий.

Для решения проблемы используют метод санации. Он подразумевает создание нового цельного слоя покрытия внутри трубы без зазоров. Работы общей стоимостью 332 миллиона рублей начали в декабре, сейчас они близятся к завершению – выполнены более 90%. Полностью завершить их планируют в начале июня этого года.

«Этот участок ливневой канализации очень важен не только в локальном смысле. К коллектору стекаются дождевые и талые воды с реконструируемого участка Горьковского шоссе. Поэтому проведение этих мероприятий в комплексе поможет предотвратить большую проблему для всего микрорайона», – заключил Игорь Куляжев.